FIFA 2022 Dünya Kupası Maç Takvimi: Hangi maç hangi gün oynanacak? 2022 Dünya Kupası tüm maçların fikstürü! Hangi gün hangi maçlar var?

Dünya Kupası 2022 bugün Katar - Ekvador maçı ile başlayacak. Maçların başlamasıyla birlikte 2022 Dünya Kupası maç fikstürü ve maç takvimi de merak edildi. Sizler için özel olarak Dünya Kupası maç takvimlerini derledik. Haberimizden Dünya Kupası'nda hangi gün hangi maçlar oynanacak, maçlar saat kaçta başlayacak hepsine ulaşabilirsiniz. FIFA 2022 Dünya Kupası maç fikstürü ve maç takvimi sizlerle...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Hangi gün hangi maçlar oynanacak ve saat kaçta başlayacak hepsi merak ediliyor. Haberimizden FIFA 2022 Dünya Kupası tüm maç takvimine ve maç fikstürüne ulaşabilirsiniz.

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ VE MAÇ FİKSTÜRLERİ

Dünya Kupası boyunca tüm maç takvimi ve fikstürüne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Hangi gün kimin maçı var, saat kaçta başlayacak, hangi maçlar hangi gün ve saat kaçta tüm maç takvimine aşağıdan bakabilirsiniz.

20 Kasım 2022 Pazar Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

21 Kasım 2022 Pazartesi Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

22 Kasım 2022 Salı Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

23 Kasım 2022 Çarşamba Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

24 Kasım 2022 Perşembe Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

25 Kasım 2022 Cuma Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

26 Kasım 2022 Cumartesi Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

27 Kasım 2022 Pazar Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

28 Kasım 2022 Pazartesi Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

29 Kasım 2022 Salı Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

30 Kasım 2022 Çarşamba Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

1 Aralık 2022 Perşembe Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

2 Aralık 2022 Cuma Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

3-4 Aralık 2022 Cumartesi-Pazar Son 16 Maçları ve Tarihleri (Takımlar henüz belli değil)

5-6 Aralık 2022 Pazartesi-Salı Son 16 Maçları ve Tarihleri (Takımlar henüz belli değil)

9-10 Aralık 2022 Cuma-Cumartesi Çeyrek Final Maçları ve Tarihleri (Takımlar henüz belli değil)

13-14 Aralık 2022 Yarı Final Maçları ve Tarihleri (Takımlar henüz belli değil) (3. lük maçı 17 Aralık'ta)

18 Aralık 2022 Pazar Final Maçı ve Saati (Takımlar henüz belli değil)