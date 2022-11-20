FIFA 2022 Dünya Kupası hangi ülkede yapılıyor, ev sahibi ülke neresi, hangi kıtada? 2022 Dünya Kupası maçları nerede, hangi ülkede oynanıyor?

FIFA 2022 Dünya Kupası bugün başlayacak. Maçların hangi ülkede ve kıtada oynandığı merak ediliyor. Peki, FIFA 2022 Dünya Kupası hangi ülkede, hangi kıtada yapılıyor? 2022 Dünya Kupası maçları nerede, hangi ülkede oynanıyor? İşte detaylar...

FIFA 2022 nerede yapılacak? FIFA 2022 hangi ülkede gerçekleştirilecek? FIFA 2022 hangi kıtada yapılacak? 2022 Dünya Kupası hangi ülkede ve kıtada düzenlenecek?

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE YAPILIYOR?

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır.

2022 Dünya Kupası Ev Sahibi Ülke: Katar

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI HANGİ KITADA YAPILACAK?

Turnuva, Katar'da yani Asya kıtasında düzenlenecek. Katar, Asya kıtasında ve Arap Yarımadası'nda bulunan bir ülkedir.