FIFA 2022 Dünya Kupası gruplarına kimler katıldı? Avrupa ülkelerinden FIFA 2022'ye katılan takımlar hangisi? Grup 1. leri kim? Garantileyen ülkeler!

FIFA Dünya Kupasına katılan takımlar hangileri? FIFA 2022 Dünya Kupasına gitmeyi garantileyen ülkeler hangileri? FIFA 2022 Dünya Kupası gruplarına kimler katıldı? Avrupa ülkelerinden FIFA 2022'ye katılan takımlar hangisi? Grup 1. leri kim? 2022 Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden ülkeler neler? Türkiye elendi mi? İtalya elendi mi? Portekiz katıldı mı? İşte bilgiler...

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI ELEME FORMATI NASIL?

Elemeler formatı UEFA tarafından 4 Aralık 2019 tarihinde onaylanmıştır.

Grup aşaması: 55 takım beşerli veya altışarlı (2021 UEFA Uluslar Ligi Finallerine katılan 4 takım beşerli gruplarda olmak üzere) 10 gruba ayrılır. Grup birincileri 2022 FIFA Dünya Kupasına katılmaya hak kazanır.

Play-off aşaması: Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile 2020-21 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi 2 takım olmak üzere toplam 12 takım dörderli 3 yola ayrılır ve tek ayaklı yarı finaller ve final sonucunda her yoldan birer olmak üzere 3 takım daha 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanır.

İkinci Tur:

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ve 2020-21 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi 2 takım olmak üzere toplam 12 takım dörderli 3 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı finaller ve final sonucunda her yoldan 1 takım daha 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacaktır. Yarı finaller 24 Mart 2022 ve finaller 29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacaktır.

FIFA 2022 DÜNYA KUPASINA KATILMAYI GARANTİLEYEN AVRUPA TAKIMLARI HANGİLERİ?

FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantilemiş olan Avrupa Kıtası takımlaru şöyle:

Sırbistan

İspanya

İsviçre

Fransa

Belçika

Danimarka

Hollanda

Hırvatistan

İngiltere

Almanya

Grupları 1. tamamlayıp FIFA 2022'ye gitmeyi garantileyen ülkeler bu şekilde. Buna ek olarak 2020-21 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre eleme gruplarında ilk 2 sırada yer almayan en iyi 2 grup birincisi takım katılır. Yani ayrıca Avusturya ve Çek Cumhuriyeti de playofflara katılmıştı. Eğer kazanırlarsa gruplara kalabilirler

FIFA 2022'ye katılmayı garantileyen ülkeler:

- Sırbistan

- İspanya

- İsviçre

- Fransa

- Belçika

- Danimarka

- Hollanda

- Hırvatistan

- İngiltere

- Almanya

- Brezilya

- Arjantin

- İran

- Güney Kore

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