FIFA 2022 Dünya Kupası grupları! A-B-C-D-E-F-G-H gruplarında hangi takımlar var? FIFA 2022 Arjantin hangi grupta? Brezilya hangi grupta?
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FIFA 2022 Dünya Kupası gruplarında hangi takımlar olacak belirlendi. Buna göre A-B-C-D-E-F-G-H gruplarında hangi takımlar var hepsi açıklandı. Peki, FIFA 2022 Dünya Kupası grupları! A-B-C-D-E-F-G-H gruplarında hangi takımlar var? FIFA 2022 Arjantin hangi grupta? Brezilya hangi grupta? Portekiz hangi grupta? Almanya hangi grupta? İspanya hangi grupta? İşte tüm bilgiler...
2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam yapılan kura çekimi sonrası gruplar belli oldu. FIFA 2022 Dünya Kupası grupları! A-B-C-D-E-F-G-H gruplarında hangi takımlar var? FIFA 2022 Arjantin hangi grupta? Brezilya hangi grupta? Portekiz hangi grupta? Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen kura çekiminde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.
FIFA 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI BELLİ OLDU MU?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam yapılan kura çekimi sonrası gruplar belli oldu. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen kura çekiminde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrıldı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belli olacak.
FIFA 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE TAKIMLARI
A Grubu Takımları:
- Katar
- Hollanda
- Senegal
- Ekvador
B Grubu Takımları:
- İngiltere
- ABD
- İran
- Galler/İskoçya-Ukrayna
C Grubu Takımları:
- Arjantin
- Meksika
- Polonya
- Suudi Arabistan
D Grubu Takımları:
- Fransa
- Danimarka
- Tunus
- Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya
E Grubu Takımları:
- İspanya
- Almanya
- Japonya
- Kosta Rika/ Yeni Zelanda
F Grubu Takımları:
- Belçika
- Hırvatistan
- Fas
- Kanada
G Grubu Takımları:
- Brezilya
- İsviçre
- Sırbistan
- Kamerun
H Grubu Takımları:
- Portekiz
- Uruguay
- Güney Kore
- Gana
Arjantin hangi grupta?
Arjantin C grubunda yer alıyor.
Brezilya hangi grupta?
Brezilya G grubunda yer alıyor.
İspanya hangi grupta?
İspanya E grubunda yer alıyor.
Portekiz hangi grupta?
Portekiz H grubunda yer alıyor.
Uruguay hangi grupta?
Uruguay H grubunda yer alıyor.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022