2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam yapılan kura çekimi sonrası gruplar belli oldu. FIFA 2022 Dünya Kupası grupları! A-B-C-D-E-F-G-H gruplarında hangi takımlar var? FIFA 2022 Arjantin hangi grupta? Brezilya hangi grupta? Portekiz hangi grupta? Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen kura çekiminde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI BELLİ OLDU MU?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam yapılan kura çekimi sonrası gruplar belli oldu. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen kura çekiminde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrıldı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belli olacak.

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE TAKIMLARI

A Grubu Takımları:

Katar

Hollanda

Senegal

Ekvador

B Grubu Takımları:

İngiltere

ABD

İran

Galler/İskoçya-Ukrayna

C Grubu Takımları:

Arjantin

Meksika

Polonya

Suudi Arabistan

D Grubu Takımları:

Fransa

Danimarka

Tunus

Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya

E Grubu Takımları:

İspanya

Almanya

Japonya

Kosta Rika/ Yeni Zelanda

F Grubu Takımları:

Belçika

Hırvatistan

Fas

Kanada

G Grubu Takımları:

Brezilya

İsviçre

Sırbistan

Kamerun

H Grubu Takımları:

Portekiz

Uruguay

Güney Kore

Gana

Arjantin hangi grupta?

Arjantin C grubunda yer alıyor.

Brezilya hangi grupta?

Brezilya G grubunda yer alıyor.

İspanya hangi grupta?

İspanya E grubunda yer alıyor.

Portekiz hangi grupta?

Portekiz H grubunda yer alıyor.

Uruguay hangi grupta?

Uruguay H grubunda yer alıyor.

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