Fidan Ögel kimdir? Fidan Ögel kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Fidan Ögel 17 Ocak 2002'de Manisa'da doğdu. Fidan Ögel (17 Ocak 2002), orta sıklette yarışan Türk kadın judocudur. Fidan Ögel kimdir? Fidan Ögel kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Fidan Ögel (17 Ocak 2002), orta sıklette yarışan Türk kadın judocudur. Fransa'nın Paris kentinde yapılacak 2024 Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı. Fidan Ögel kimdir? Fidan Ögel kaç yaşında, nereli, branşı ne?
FİDAN ÖGEL KİMDİR?
Doğum: 17 Ocak 2002 (22 yıl yaşında)
Boy: 1,62 m
2022
Ögel, Polonya'da düzenlenen Varşova Avrupa Açık 2022'de bronz madalya kazandı.
Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk tur maçında kaybetti.
Ekvador'un Guayaquil kentinde düzenlenen 2022 Dünya Judo Gençler Şampiyonası'nda bireysel ve takım maçında gümüş madalya kazandı.
Macaristan'da düzenlenen Paks Gençler Avrupa Kupası 2022'de gümüş madalya kazandı.
Çek Cumhuriyeti'nin Prag kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Gençler Karma Takım Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenen 2022 Dünya Judo Şampiyonası'nda Son 16 turuna çıkma mücadelesinde kaybetti.
2023
Katar'ın Doha kentinde düzenlenen 2023 Dünya Judo Şampiyonası'nda ilk tur maçında kaybetti.
Polonya'nın Krynica-Zdrój kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Karma Takım Judo Şampiyonası'nda takım mücadelelerinde yarıştı.
Avustralya'nın Perth kentinde düzenlenen 2023 Judo Okyanusya Açık Perth'te bronz madalya aldı. Macaristan'da düzenlenen Paks Gençler Avrupa Kupası 2022'de gümüş madalya kazandı.
2024
Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk tur maçında kaybetti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlenen 2024 Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlar 70 kg'da son 32 maçında kaybetti.
2024 yılında Portekiz'de Grand Prix Odivelas, Fransa'da Grand Slam Paris, Hırvatistan'ın Zagreb kentinde Avrupa Judo Şampiyonası Büyükler Bireysel, Tacikistan'da Grand Slam Duşanbe, Kazakistan'da Grand Slam Astana ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Grand Slam Abu Dhabi'de yarıştı. . Bu turnuvalardan madalya alamadan döndü.
Uluslararası sıralamasına göre Fransa'nın Paris kentinde yapılacak 2024 Olimpiyatları'nda ülkesini temsil etmeye hak kazandı.