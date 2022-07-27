Fidan Mustafayeva kimdir? Fidan Mustafayeva kaç yaşında, nereli? Fidan Mustafayeva hayatı ve biyografisi!

Eğitimini Azerbaycan Tıp Üniversitesi onur mezunu olarak tamamlayan Fidan Mustafayeva hakkında, Fidan Mustafayeva kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çene cerrahisi alanında uzmanlaşan Fidan Mustafayeva'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizdedir…

FİDAN MUSTAFAYEVA KİMDİR?

Doğum yeri: Bakü, Azerbaycan

Doğum tarihi: 17.10.1984

Azerbaycan Tıp Üniversitesi onur mezunu Fidan Mustafayeva, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çene cerrahisi alanında uzmanlaşmıştır. 2016 yılından Bakü'nün en iyi estetik kliniklerinden olan Laser Beauty Clinic'te çalıştığından beri 20'den fazla ülkede profesyonelliğini geliştirmek için çeşitli masterclass ve kongrelere katılmıştır. Yıllar boyunca gösterdiği sıkı çalışma ve özveri sayesinde, teknikleri ve becerileri ona birçok ödül kazandırdı.

Yüz mimarisinin başarılı doktoru Fidan Mustafayeva medikal estetik alanında çok sayıda eğitimli personel yetiştirmiş ve hatta bu alanda çalışmaya yeni başlayan öğrenciler için "Estetika" kitabını yazmıştır.

Fidan Mustafayeva aynı zamanda Public Association of Aesthetic Cosmetology Specialists derneğinde faaliyet göstermektedir.

ÖDÜLLERİ

Fidan Mustafayeva, Haziran 2021'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Four Season Hotel-de gerçekleştirilen Türkiye'nin 8. Golden Palm Awards töreninde yılın başarılı estetik doktoru ödülünü aldı.

Ekim 2021'de Global Health Awards töreninde yılın medikal estetik ödülünü aldı.

Mart 2022'de Global Woman Awards töreninde The Well-known Aesthetic Doctor ödülünü aldı.

Haziran 2022'de Golden People Awards töreninde The Celebrity Aesthetic Doctor ödülüne layık görüldü.

FİDAN MUSTAFAYEVA INSTAGRAM HESABI

Fidan Mustafayeva Instagram hesabı "dr.fidan_lbc" 7.000 den fazla takipçisi bulunuyor.