Fiat'tan kullandıkça ödeten Akıllı Servis uygulaması!

Tamamen Türkiye'de geliştirilen Fiat Connect uygulaması devreye alınan yeni hizmetlerle kapsamını genişletmeye devam ediyor.

Teknolojik, yenilikçi ve kullanıcı dostu hizmetler sunmayı sürdüren Fiat, müşteri dostu uygulamalarına geçtiğimiz günlerde bir yenisini ekleyerek, aracını kullandıkça öde modeli temelinde çalışan Akıllı Servis uygulamasını başlattı.

Farklı bir satış sonrası deneyim sunan Akıllı Servis, geleneksel servis işlemlerine modern bir yaklaşım getiriyor ve abonelik modeliyle hizmet sunuyor.

Akıllı Servis uygulaması, Egea araç sahiplerine iki yıl boyunca kilometre bazlı sabit fiyatlandırma ve aylık ödeme yöntemiyle yetkili servis hizmeti sunuyor.

Türkiye otomotiv sektöründe bir ilk olarak hizmete sunulan bu yeni uygulamanın detaylarını Tofaş Mobilite Çözümleri Direktörü Hasan Erdoğan ve Satış Sonrası Hizmetler ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin ile konuşma fırsatı bulduk.

Tofaş Mobilite Çözümleri Direktörü Hasan Erdoğan

Keyifli sohbetimiz sırasında otomotiv sektöründe elektrifikasyon, otonom araçlar ve bağlantılı araçlar tarafındaki gelişmelerle bir dönüşüm yaşanırken, müşteri beklentilerinin de değiştiğine dikkat çeken Hasan Erdoğan şunları söyledi; "Müşteri artık bizim gibi markalardan sadece araç satışı ve satış sonrası hizmetini değil, bunun devamında, mobilite evrenindeki tamamlayıcı ve değer yaratan alanlarda da hizmet bekliyor. Fiat markası satışta ve satış sonrasında 5 yıldır lider. Sürekli olarak, bu konumu güçlendiren yenilikçi hizmetleri de geliştiriyoruz. Araç sahibi olmak istemeyip hizmet almak isteyenlere abonelik sistemini sunduk. Müşterilerimizin dijital platformlara abone olmaya benzer şekilde hizmet almalarını sağladık."

"100 bine yakın araçta kullanılıyor"

Bağlantılı araçlar tarafında Türkiye'de bu bağlamda sunulan ilk ve en kapsamlı çözüm olan Fiat Connect'i 2018'de hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, şu anda 100 bine yakın araçta uygulamanın kullanıldığını belirtirken; "Connect insanların hayatını kurtarıyor, kolaylaştırıyor ve faydalar sağlıyor. Connect teknolojisinin var olması bizlere, müşterilerimize katma değerli hizmetler sunmamız için de önemli fırsatlar sağlıyor. Müşteriler, Akıllı Servis hizmetini, Fiat Connect uygulaması üzerinden kolayca satın alabiliyor ve aylık ödemelerini kayıtlı kredi kartları üzerinden otomatik ve güvenli bir şekilde yapabiliyorlar. Hizmetle ilgili detaylara Fiat'ın resmi web sitesi, müşteri ilgi merkezi ve yetkili servisler aracılığıyla da ulaşabiliyorlar." dedi.

Tofaş Satış Sonrası Hizmetler ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin

"Yenilikçi uygulamaları kendi bünyemizde geliştiriyoruz"

Tofaş'ın, üretim ve AR-GE deneyimi ve yetkinlikleri sayesinde bir çok yenilikçi uygulamayı kendi bünyesinde geliştirdiğini ve Tofaş'ın DNA'sında bulunduğunu söyleyen Hüseyin Şahin ise; "Fiat Connect de bağlantılı araç teknolojisi ve AR-GE'nin gücüyle kendi içimizde geliştirdiğimiz bir ürün oldu. Fiat Connect ile ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisini sunuyoruz. Connect'i geliştirip kullanıcılara sunduktan sonra, müşterilerimize bunun üzerinden hangi katma değerli hizmetleri oluşturup verebiliriz ve onların hayatlarını nasıl kolaylaştırırız diye düşünmeye devam ettik.

Hayata geçirdiğimiz ilk uygulama da bağlantılı araçlar için geliştirdiğimiz Connect Kasko oldu. Bugün 10 binin üzerinde Connect Kasko sahipliği bulunuyor. Connect Kasko müşterilerimize avantajlar sunan yenilikçi bir uygulama. Birincisi, poliçe başlangıcında yüzde 10 fiyat avantajı sağlanıyor. İkincisi, bağlantılı araç teknolojisiyle önceki yılın sürüş davranışları gözlemlenerek bir puanlama yapılıyor. Buradaki puanlamaya göre ekstra yüzde 10'a varan bir fiyat avantajı sunuluyor. Üçüncüsü, aracın kullanılmadığı gün varsa 500 TL'ye kadar ek fiyat indirimi uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

"Connect Kasko ile ezber bozuk, Akıllı Servis ile de ezber bozacağız"

Şahin sözlerine şöyle devam etti; "Connect Kasko'da kullandığın kadar öde dedik ve ezber bozduk, Akıllı Servis'le de yine ezber bozacağız. Connect Kasko'dan sonra, farklı ve müşteri odaklı daha neler yapabiliriz diye kafa yorarken Akıllı Servis fikri ortaya çıktı. Yine bağlantılı araç teknolojisini kullanarak hayata geçirdiğimiz bu hizmetin ortaya çıkışında ana motivasyonumuz müşterilerimizin memnuniyetini artırmak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak oldu. Akıllı Servis uygulaması ile Egea sahiplerinin servis ihtiyaçlarını modern bir anlayışla karşılayarak, servis işlemlerinden abonelik yöntemiyle kapsamlı şekilde yararlanmalarını sağlayacağız. Akıllı Servis, Egea sahiplerine periyodik bakımlar, ömürlü parçalar (balata, debriyaj vb.) ve tüm mekanik arızaları kapsayarak, alışılagelmiş garanti uygulamasının ötesinde bir hizmet sunuyor."

Sistem nasıl çalışıyor?

Akıllı Servis'in çalışma prensiplerine de değinen Şahin; "Eğer bir servis ihtiyacımız varsa; bakım olabilir, arıza olabilir, hasar olabilir; telefonla veya online randevu alarak ya da spontane gidiyorsunuz. Servise gittiğinizde ihtiyacınızı söylüyorsunuz. Araç incelendikten sonra yapılması gereken işlemler size aktarılıyor. Siz de bu işlemler için ne kadar ödeyeceğinizi soruyorsunuz. Öngörünüz dışında ekstra işlemler de çıkabiliyor. Servise giderken, ne ödeyeceğinizi en başta bilmiyorsunuz. Bu nedenle de endişeleriniz olabiliyor. Dolayısıyla bizim burada ilk yapmak istediğimiz, servis maliyetini müşterilerimiz için öngörülebilir ve net hale getirmekti. Müşterinin ilk andan itibaren maliyeti bilmesini istedik. Eğer müşterimiz Akıllı Servis ürününü alırsa, ne ödeyeceğini biliyor. Dolayısıyla servis maliyetini müşterilerimiz için öngörülebilir ve net hale getiriyoruz." dedi.

"Her 100 kilometrede 79 TL"

Önemli bir kolaylığın ödeme konusunda olduğuna dikkat çeken Hüseyin Şahin; hizmetin 2 yıllık bir üyelik modeliyle çalıştığına dikkat çekerek şunları söyledi; "Akıllı servis aboneliği olan müşterilerimiz 2 yıl boyunca enflasyon, kur vb kaynaklı herhangi bir fiyat artışından etkilenmiyor; ödeyeceği bedel TL bazında değişmiyor. Dolayısıyla hem enflasyona hem kur artışlarına karşı korunmuş oluyor. Yani biz o yüzden, garantinin de ötesinde bir hizmet diyoruz. Üyelik modeliyle giriyorsunuz. 2 yıllık bir taahhüt veriyorsunuz. Ondan sonra aylık olarak aracınızı kullandığınız her 100 kilometre için 79 TL ödüyorsunuz. 100 bin km'ye kadar olan Fiat Connectli Egea model araçlar için geçerli olan uygulamada aylık 0-600 km arası kullanımlarda sabit 450 TL ücretlendirme, 600 km üzeri kullanımlar için kilometre başına, belirtilen tutar (0,79 TL) üzerinden fatura oluşturuluyor. Periyodik bakımdan arızalara kadarı tüm mekanik işlemler bu kapsamın içinde yer alıyor. Müşterilerimize servis ihtiyaçlarının maliyetlerini artık düşünmeyecekleri katma değeri yüksek bir hizmet paketi sunuyoruz."

Kısaca Fiat Akıllı Servis sayesinde kullanıcılar hem iki yıl boyunca kur artışından etkilenmiyor, hem de kullanıcı hataları da dahil olmak üzere meydana gelen arızalar konusunda tıpkı bir sağlık sigortası gibi uygulama ile servis maliyetlerini garanti altına alabiliyorlar.