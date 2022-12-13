Fiat Scudo ve Ulysse Türkiye yollarına çıktı

Fiat Professional, Yeni Fiat Scudo ve Fiat Ulysse'yi Türkiye pazarında satışa sundu.

2022 yılına otomobil ürün gamındaki yeniliklerle başlayan marka, orta ticari araç segmentine Fiat Scudo ve Fiat Ulysse ile yeniden giriş yapıyor.

Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç "1996 yılından bu yana üretilen Fiat Scudo fonksiyonellik, yüksek yükleme hacmi, taşıma kapasitesi ve ekonomiyi bir arada sunuyor. Yeni Fiat Ulysse ise modern tasarımının yanında yüksek konforu, ferah iç mekanı ve teknolojisi ile yolcu taşımacılığında konforun tanımını değiştirirken geniş aileler için ideal bir çözüm sunuyor. 2022 yılına otomobil ürün gamımızdaki yeniliklerle giriş yaptık. Yılı hafif ticari araçlar ürün gamımızı büyüterek kapatıyoruz. Fiat Scudo ve Fiat Ulysse, önümüzdeki sene yeniden giriş yaptığımız orta ticari araç segmentindeki güçlü oyuncularımız olacak" dedi.

Hafif ticari araç pazarında 2022 yılını yüzde 25'in üzerinde pazar payı ile kapatmayı hedeflediklerini belirten Aytaç ayrıca "2023 yılında FIAT Professional markası olarak, hafif ticari araç pazarındaki performansımızı, Fiat Scudo ve Fiat Ulysse'nin de ürün gamımıza katılmasıyla başarıyla sürdüreceğiz. FIAT çatısı altında, farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç

Aytaç: Fiat Scudo ve Fiat Ulysse'nin ürün gamımıza katılmasıyla, hafif ticari araç müşterilerinin farklı segmentlerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız

Türkiye Toplam Otomotiv Pazarı'nı değerlendiren Altan Aytaç, Fiat markasının son üç yılda Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olduğunu söyledi. Egea'nın, lansmanından itibaren "Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Otomobili" ünvanını elinde tuttuğunu ve hafif ticari araç sınıfında ise Doblo ve Fiorino modelleri ile Fiat Professional markasının minivan sınıfında liderliğini koruduğunu belirtti. Aytaç "Fiat markası olarak 2022 yılında da toplam pazardaki liderliğimizi açık ara sürdürüyoruz. Satış performansımızın yanında hizmet çeşitliliğimizi de sürekli artırıyoruz. Müşterilerimizin Fiat ile olan deneyimlerini daha da ileriye taşıyoruz" diye konuştu.

Fiat Pazarlama Müdürü Burak Umur Çelik & Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç

Fiat Pazarlama Müdürü Burak Umur Çelik ise "2022 yılının son ayında pazara sunduğumuz Fiat Scudo ve Fiat Ulysse ile "İşler Değişiyor" diyoruz. Fiat Scudo fonksiyonelliği, kompakt tasarımı ve yüksek yükleme hacmini ekonomikliği ile birleştirerek işlerini büyütmeyi hedefleyen müşterilerimizin yeni fikirlerine alan açmasını sağlayacak. Fiat Ulysse ise Özel taşımacılığı tercih edenlerden geniş ailelere kadar tüm yolcuların seyahatlerini çok daha konforlu ve teknolojik bir hale getirerek beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak" diye konuştu.

Fiat Scudo

Yeni Scudo 2.0 Multijet 3 motor seçeneğiyle geliyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen 145 HP'lik bu motor, 340 Nm (@2000 D/DK)tork üretirken; WLTP normlarına göre birleşik 6,9-7,9 lt / 100 km aralığında yakıt tüketimi sağlıyor. 5.31 m uzunluğa, 1.94 m yüksekliğe ve 1.92 m'lik genişliğe sahip olan Yeni Scudo, 12,4 m'lik dönüş çapı ve 1,94 m'lik yüksekliği ile şehir içinde kullanım konusunda segmentindeki en iddialı araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Scudo'nun sürgülü yan kapısı 935 mm'lik genişliği ile 1 Euro Paletin rahatlıkla yüklenebilmesine imkan tanırken ayrıca toplam 3 Euro Paletin rahatlıkla yüklenebileceği alan sunuyor.

Akıllı modülerlik çözümleri

Yeni Scudo'daki saklama alanları da dikkat çekiyor. Modelde ön konsola konumlandırılan açık saklama alanının yanı sıra biri kapalı bir diğeriyse açık olmak üzere iki torpido gözü bulunuyor. Kabin içinde 6 yöne ayarlanabilen, manuel bel destekli sürücü koltuğu bulunuyor. Standart donanımda sunulan sabit ikili yolcu koltuğu ise alt kısmında geniş ve kullanım ihtiyacını karşılayacak şekilde bir saklama alanı sunuyor. Plus Paket alındığında ise bu özelliklere ek olarak sınıfının en iyi modülerlik çözümü sunan Magic Cargo özellikli ikili koltuk ve koltuk altı saklama alanları yer alıyor. Uzunluk ve ek hacim sağlaması itibari ile sınıfındaki en akıllı modülerlik çözümü olan Magic Cargo (Modüler Kargo), ara bölmenin sağ alt tarafındaki kapak sayesinde 4 m'ye kadar uzun yükleri ön kabine doğru uzatılabilirken, istenirse yine bu alan ek 0,5 m³ hacim sağlayabiliyor. Böylelikle Magic Cargo toplam 6,6 m3'lük hacim sunuyor. Magic Cargo'da tüm bu fonksiyonel çözümlere ek olarak masaya dönüştürülebilen koltuk sırtlığı da bulunuyor.

Yeni Scudo'nun dış görünümünde ise ilk olarak, yeni Fiat logosu göze çarpıyor. Modelde iki yana 180 derece açılabilen camsız arka kapı seçeneği standart olarak sunulurken; müşterinin ihtiyacına göre, iki yana 180 derece açılabilen camlı, rezistanslı ve silecekli arka kapı seçeneği ise plus paket ile alınabiliyor.

Yeni Scudo'nun standart donanım paketinde; kabin içinde elektrikli kumandalı yan aynalar, manuel klima, yağmur ve karanlık sensörleri, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, hız sabitleme ve sınırlandırma sistemi, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon ve direksiyonun arkasına konumlandırılmış radyo kontrol düğmeleri yer alıyor. Scudo'da ayrıca ABS ve ESP, yokuş-kalkış desteği, ani fren ve virajda fren desteği, antipatinaj sistemi, devrilmeyi önleyici sistem ile elektronik fren gücü dağıtım sistemi, lastik basıncı uyarı sistemi standart olarak sunuluyor.

Fiat Ulysse

Geniş ailelerin ve yolcu taşımacılığındaki seyahat ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamak üzere tasarlanan Ulysse, yüksek konforu, ferah iç mekanı şehir içinde avantaj sağlayan yüksek manevra kabiliyeti ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. Yeni Ulysse, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombinlenen verimli 2.0 Multijet 3 motor ile sunuluyor. 177 HP'lik dizel motor, 400 Nm (@2000 D/DK) tork üretirken; WLTP normlarına göre birleşik 6,8-7,8 lt / 100 km aralığında yakıt tüketimi sunuyor.

Model, 8+1 seyahat edebilme imkanı ve 3+3+3 oturma düzeniyle ev konforunda seyahati geniş bir yaşam alanıyla sunuyor. Sürücü alanında 6 yöne ayarlanabilen, manuel bel destekli sürücü koltuğu ve banket tipi ikili yolcu koltuğu sunan Ulysse, ikinci ve üçüncü koltuk sırasında ise tekli ve ikili (1/3;2/3) katlanabilen ve sökülebilen kumaş yolcu koltuklarıyla kabin içerisinde geniş bir alan sunuyor. Ulysse ayrıca yolculuğun konforunu, bağımsız ayarlanabilen yolcu bölümü klimasıyla destekliyor. 980 litrelik bagaj hacmi, geniş iç hacmi, yüke bağlı değişken amortisörlü bağımsız arka süspansiyonuyla sürüş konforu da ön planda tutulmuş.

Yeni Ulysse'de 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar, ekstra karartılmış arka camlar, elektrikli katlanan yan aynalar, LED gündüz farları, sağ kayar kapı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, hız sabitleme ve sınırlandırma, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, yağmur ve karanlık sensörleri, önde çift bölgeli otomatik klima ve arkada yolcular için ayrıca ayarlanabilen bağımsız klima standart olarak sunuluyor. Ulysee'de ayrıca "Panoramik Paket" ile kabin içerisine ferahlık veren panoramik cam tavan ile görüşü kolaylaştıran xenon ön farlar opsiyonel olarak alınabilirken, "Konfor Paket" ile bunlara ek olarak elektrikli sağ / sol kayar kapılar opsiyonel olarak tercih edilebiliniyor. Yeni Ulysse kabin içerisinde konforu teknolojiyle birleştiriyor. 7 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Apple CarPlay, Android Auto ve geri görüş kamerası da modelin standart teknolojileri arasındaki yerini alıyor.

Yeni Ulysse konfor ve teknolojiyi, güvenlik öğeleriyle beraber sunuyor. Ulysse'de sürücü ve ön yolcu, ön – yan hava yastıkları standart olarak sunuluyor. İkinci ve üçüncü sıra perde hava yastıkları öndeki kadar arka tarafta seyahat edenlerin de güvenliğini ön planda tutuyor. Ayrıca virajda fren desteği ve ani fren desteği, antipatinaj sistemi, devrilmeyi önleyici sistem, elektronik fren gücü dağıtım sistemi, yokuş-kalkış destek sistemi, ABS- ESP ve sürücü yorgunluk asistanı (coffee break alert) de yine modelin standart güvenlik donanımları içerisinde yer alıyor.

Fiat Scudo, VAN Maxi Business modeli, aralık ayında, lansmana özel 559 Bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla Fiat bayilerindeki yerini alıyor. Fiat Ulysse Lounge 8+1 modeli ise lansmana özel 798 Bin 900 TL'lik fiyatla satın alınabiliyor. Her iki modelde de lansman döneminde geçerli olacak 300 Bin TL 24 ay vadeli ve yüzde 1.99 faizli kredi kampanyası tercih edilebiliyor.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Savaş Yılmaz

Mekan: Rahmi M. Koç Müzesi – İstanbul

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