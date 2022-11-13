Fiat Egea üretimi 1 milyona ulaştı

Stellantis'in önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden olan Tofaş'ın 1,2 milyar dolar yatırımla dünya pazarlarına sunduğu Fiat Egea ailesinin üretim adedi 1 milyona ulaştı. Tofaş Fabrikası'ndan banttan inen 1 milyonuncu Egea, Cross Hybrid oldu.

Böylece, Tofaş'ta üretilen toplam araç sayısı da 6,8 milyonu aştı. Bursa'da geliştirilip üretilerek dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç edilen Fiat Egea, ülkemizdeki rekor satışının yanı sıra, 590 bin adetlik ihracat performansıyla da Türkiye'nin otomotiv ihracatına çok önemli bir katkı sağlıyor.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu

"Egea, 2015 yılından bu yana büyüyen ürün yelpazesiyle bir başarı hikayesi"

Fiat'ın 2019 yılından bu yana Türkiye Toplam Otomotiv Pazarının lideri olduğuna değinen ve Egea modelinin bu başarıda önemli katkısı olduğuu söyleyen Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Tofaş'ın üretim ve Ar-Ge gücünü yansıtan Egea'nın, pazara sunulduğu günden itibaren, tam altı yıldır "Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Otomobili" olduğunu ve başarısını bu yıl Egea ailesine katılan yeni üyeler ve hibrit motorlu versiyonlarıyla perçinlediğini söyledi.

Eroldu "Egea,Türk Otomotiv Sanayisi için bir kilometre taşı, tamamen Türk müşterisinin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendi ve geliştirildi. Farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik gövde seçenekleri, sınıfının en üst seviyesinde sürüş özellikleri ve sınıfında bulunmayan bağlanırlık teknolojileri ile tüketici tercihinde ilk sıraya yerleşti. Egea'yı hayal ederken ve tasarlarken amaçladığımız gibi tasarım ve teknolojinin ayrıcalıklarına geniş kitlelerin ulaşabileceğini ispatladı. Müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün yelpazesinin sürekli büyümesi Egea'nın başarısında önemli rol oynadı. Ürettiğimiz 1 milyonuncu Egea ile Tofaş'ta üretilen toplam araç sayısı da 6 milyon 800 bini aştı. Egea'nın ürün geliştirme sürecinde kavram aşamasından sonuna kadar proje sorumlululuğunu Tofaş Ar-Ge merkezi üstlendi. Egea, kavram tasarımından ürünün geliştirilmesine ve pazara sunulmasına kadarki tüm süreçlerde, Tofaş imzasını taşıyan bir proje olarak yalnızca şirket tarihimizde değil, Türk otomotiv sanayiinde de özel bir yere sahip" dedi.

"Ülkemizin Ar-Ge birikimine katkı sağlamaktan ötürü memnuniyet duyuyoruz"

Egea'nın başarısında Tofaş Ar-Ge'nin de önemli bir rol oynağına değinen Cengiz Eroldu "Ar-Ge Merkezimiz, geniş kapsamlı ürün mühendisliği birikimi, yeni ürün geliştirme ve test yeteneğiyle Stellantis Grubu içinde ürün projelerinin tüm soromluluğunu üstlenen önemli Ar-Ge merkezlerinden . Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin yanı sıra, Stellantis'in farklı küresel ürün projelerinin proje sorumluluğu üstlenebiliyoruz. 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Ödülleri kapsamında Türkiye'nin en iyi otomotiv Ar-Ge merkezi seçildik; Turkishtime tarafından hazırlanan "Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketler" araştırması kapsamında genel sıralamada ilk 3 firma arasında yer aldık. Tofaş Ar-Ge'nin ulaştığı düzeyden, ülkemizin Ar-Ge birikimine katkı sağlamaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Yıllar içerisinde Fiat Egea

Egea, ilk kez İstanbul Autoshow 2015'te dünyaya tanıtılmıştı. Başlangıçta Sedan olarak geliştirilen ve geniş iç hacmi ve şık stili ile göz dolduran modelin ismi, Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan Ege Denizi'ne atıfta bulunurken; modelin doğuşundaki rolü ile Türkiye otomotiv sanayiine de bir övgü niteliği taşımasıyla dikkat çekmişti. Sedan gövde seçeneğini takiben hatchback ve stationwagon gövdeleri de geliştirilerek pazara sunuldu. Türk tüketicilerinin beğeni ve istekleri göz önünde bulundurularak tasarlanan, geliştirilen ve satışa sunulan Fiat Egea, pazara sunumunu takip eden yıl Avrupa'da müşteri için satın alınacak en iyi otomobili belirleyen AutoBest 2016 değerlendirmesinde de Avrupa'da Yılın Otomobili seçildi. Türkiye otomotiv pazarındaki başarılı performansını her yıl artırarak sürdüren ve sürekli olarak yenilenen model ailesine, 2021 yılında eklenen Cross gövde seçeneği aynı yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçildi. 2022 yılının Ocak ayında aileye yeni bir gövde daha eklendi ve Cross Wagon tanıtıldı. Mart ayından itibaren ise Egea'nın dizel ve otomatik vitesi versiyonlarıyla beraber, Egea Hybrid, Türkiye ve dünya yollarıyla buluştu.