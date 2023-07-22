Fiat Egea Türkiye Pazarında 500 Bininci Satışını Gerçekleştirdi

Fiat markasının önemli satış rakamlarına imza atan modeli Egea'nın Türkiye pazarındaki 500 bininci satışı gerçekleşti. Egea, 8 yıldır en çok tercih edilen otomobil olma özelliğini taşıyor. Model ailesi, tasarım ve hacim özelliklerinin yanı sıra Fiat Connect ile çeşitli avantajlar sunuyor. Fiat Egea'nın Türkiye otomotiv pazarındaki liderliği devam ediyor.

Fiat markasının önemli satış rakamlarına imza atan modeli Egea'nın Türkiye pazarındaki 500 bininci satışı gerçekleşti.

İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı felsefesi ile geliştirilen Ege, pazara sunulduğundan bu yana 8 yıldır en çok tercih edilen otomobil oldu. Model ailesi, tasarım ve hacim özelliklerinin yanı sıra standart olarak sunulan Fiat Connect ile de çeşitli avantajlar sunuyor.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç

Fiat'ın 2019 yılından bu yana Türkiye Toplam Otomotiv Pazarının lideri olduğuna değinen ve Egea modelinin bu başarıdaki katkısına değinen Altan Aytaç "Türkiye'de otomobil pazarındaki varlığımızı her geçen gün daha da güçlendiren Fiat Egea, öncelikli olarak Türkiye'deki tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda, Bursa'da geliştirilen ve üretilen bir model. Egea, Türkiye otomotiv tarihinde de bir başarı hikayesine dönüştü. Sınıfının en üst seviyesinde sürüş özellikleriyle donatılan Egea, yine sınıfında tek olan bağlanabilirlik teknolojileriyle de ilklerin öncüsü oldu ve müşterilerinin hayatında fark yarattı. Egea'nın Türk tüketicisiyle olan bu kuvvetli bağını, ürün özelliklerinin yanı sıra ülkemiz genelinde hizmet veren güçlü yetkili satıcı ve servis ağımıza, deneyimli ve ekiplerimize de borçluyuz. Türkiye yollarına 500 bininci Egea'nın çıkmasıyla ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Egea Ailesi'ne olan talep, 2023 yılında da en üst düzeyde devam ediyor. Egea, bu yıl da liderliği bırakmayacak" dedi.

Tofaş'ta ürün geliştirme sürecinde Türk mühendislerinin öncü rol aldığı Egea'nın başlangıçta sedan versiyonu tasarlanmış ve ilk kez İstanbul Autoshow 2015'te dünyaya tanıtılmıştı. Sedan modelin ardından 2016 yılında Hatchback ve station wagon versiyonları da dünya pazarlarına sunuldu. Fiat Egea, pazara girişini takip eden yıl Avrupa'da müşteri için satın alınacak en iyi otomobili belirleyen AutoBest 2016 değerlendirmesinde de Avrupa'da Yılın Otomobili seçildi. Egea'nın sedan gövde seçenekli versiyonu, 2016 yılında Amerika kıtasına adım atarak, Meksika'da Dodge markasıyla yollara çıktı.

Türkiye otomotiv pazarındaki başarılı performansını her yıl artırarak sürdüren ve sürekli olarak yenilenen model ailesine, 2021 yılında eklenen Cross gövde seçeneği aynı yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçildi. 2022 yılının Ocak ayında aileye yeni bir gövde daha eklendi ve Cross Wagon tanıtıldı. Aynı yılın mart ayından itibaren ise Egea'nın dizel ve otomatik vitesi versiyonlarıyla beraber, hibrit motor seçenekleri Türkiye ve dünya yollarıyla buluşmuştu.

Avrupa'da Tipo ismiyle satılan Egea'nın 2022 yılının kasım ayında Tofaş Fabrikası'ndan bantlarından, üretilen 1 milyonuncu adedi indirilmişti.