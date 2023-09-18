Fiat Egea Limited: Türkiye'nin En Çok Satan Sedan Otomobili Yeni Bir Donanım Paketiyle Geliyor

Fiat Egea, sınırlı sayıda üretilecek olan özel seri Fiat Egea Limited ile kullanıcılara sunuluyor. Yeni donanım paketiyle birlikte araçta bazı özel detaylar bulunuyor. İşte Fiat Egea Limited'in detayları...

Türkiye'nin en çok satılan sedan otomobili olarak bilinen Fiat Egea yeni bir donanım paketi ile kullanıcılara sunuluyor. Fiat Egea Limited olarak adlandırılan bu yeni model sınırlı sayıda üretilecek ve bazı özel detaylara sahip olacak. İşte özel seri Fiat Egea Limited ve detayları…

Sınırlı sayıda özel seri Fiat Egea Limited!

Fiat'ın "ezber bozan sedan" mottosu ile piyasaya sürdüğü ve uzunca bir süredir "en çok satanlar" listesinde 1. sıranın sahibi olan Fiat Egea şimdi yeni bir versiyonu ile sahnede: Fiat Egea Sedan/Cross Limited! Bildiğiniz gibi Fiat Türkiye özel yıldönümleri veya mihenk taşı kabul edilebilecek otomobilleri özel seriler ile taçlandırmayı seven bir marka.

Hatırlarsanız bundan bir kaç ay önce Cumhuriyetin 100. yılı şerefine 2023 yılında üretilen Egea modellerinde "100. Yıl Nişanı" yer alıyordu. Fiat Egea Limited ise ülkemizde çok satan Egea modelini taçlandırmak maksadıyla yapılan bir tür özel donanım ve görünüm paketi diyebiliriz. Lansman rengi olaraksa siyah renk tercih edilmiş.

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Limited özel seri siyah renk ile satın alınıyor. Aracın dış tasarımında 17 inç bronz renk alaşımlı jantlar göze çarparken, ön ızgara, ayna kapakları ve kapı kollarında siyah rengin hakim olması ise aracın daha sportif durmasına katkı sağlıyor. Dış tasarımda son olarak şoför ve sağ ön yolcu koltuğu kapısına eklenen Limited logoları da aracın farklılığını tescilliyor.

Aracın iç kısmına geldiğimizdeyse bizleri Fiat Egea'nın "uygun fiyatlı" hissiyatından çıkardığını söyleyebiliriz. Araç sert plastik ve deri görünümlü plastik malzemeler yerine iç mekanda kahverengi "eco-leather" koltuklar ve kapı panelleri ile bizi karşılıyor. Ayrıca ön göğüste de aynı materyali görüyoruz. Bunlara ek olarak ön park sensörü, elektrikli bel desteği, ısıtmalı ön koltuklar, arka kolçak ve Sedan model de eller serbest bagaj kapağı özelliği standart olarak yer alıyor.

Kısacası Fiat Egea, özel versiyonu ile müşteri kitlesinin olmasını istediği donanımları kazanmış. Paket şu an için "sınırlı sayıda" olacak gibi gözüküyor. İlerleyen günlerde konu daha da netleşecektir. Peki siz Fiat Egea Limited hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…