Fiat, Dacia Spring'e Rakip Bir Elektrikli Otomobil Çıkarıyor

Elektrikli otomobillere talep artarken otomobil üreticilerinden de bir bir elektrikli modeller çıkmaya devam ediyor. Fiat, Dacia Spring'e yeni bir rakip çıkartıyor. İşte detaylar...

Elektrikli otomobillere talep artarken otomobil üreticilerinden de bir bir elektrikli modeller çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Dacia Spring modelini sizlere tanıtmıştık. Çıkış fiyatı 875 bin TL olan (çıkışının ardından çok kısa süre geçmesine rağmen zamlandı güncel fiyatı 969 bin TL) Dacia Spring pazarda yeni bir rakibe sahip oluyor. Fiat, Dacia Spring'e yeni bir rakip çıkartıyor. İşte detaylar…

Fiat 600 teknolojisi ve Fiat Panda tasarımını birbirine entegre etmek!

Tüm dünyada daha uygun fiyatlı otomobillere doğru yönelim daha da artmış durumda. Birçok kullanıcı yeni başlayan elektrik çağına ayak uydurmak için uygun fiyatlı elektrikli otomobiller tercih etmek istiyor. Bu duruma kayıtsız kalmayan otomobil üreticileri de buna uygun modeller geliştiriyor.

Bunlardan ilki Fransız Renault markasının yan firması olan Dacia'dan geldi. Dacia, Spring adını verdiği SUV görünümlü ama SUV olmayan elektrikli otomobiliyle kullanıcıların karşısına çıktı. Uygun fiyatı ile kullanıcıların dikkatini çeken modelin ardından Fiat "bir dakika" dedi ve kendi uygun fiyatlı modelini duyurdu.

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Uygun fiyatlı elektrikli otomobil trendine kayıtsız kalmayan Stellantis 2024 yılında yollarda göreceğimiz yeni modelini duyurdu. Otomobil teknolojisiyle elektrikli Fiat 600 modelini tasarımsal olarak da Fiat'ın sevilen modeli Panda'yı hatırlatacak. İtalyanlar ufak bir şehir otomobili yapmanın peşindeler. 25 bin euro fiyat etiketinden daha ucuza satılması planlanan yeni elektrikli otomobil ile birlikte hem uygun fiyatlı elektrikli otomobil gamında Fiat'ta yer alacak hem de Avrupa pazarındaki Çin tehditinin önüne geçilecek.

Çinliler korkutuyor!

Stellantis Grubu içerisinde Fiat'ın yanında Fransız Citroen markası da yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobil atılımı yapacak. Grup Citroen markası ile birlikte e-C3 adlı yeni uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobilini piyasaya sürecek. Fark edildiği üzere Stellantis Grubu özellikle elektrikli otomobil üzerinde atılımlar yapıyor. Bunun sebeplerinden bir diğeri de Çinli üreticilerin Avrupa pazarına birer birer giriş yapmaları ve tekelleşmeleri.

Peki siz Stellantis, Fiat ve Citroen'in bu atılımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…