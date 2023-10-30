Fiat, Akıllı Servis uygulamasını hayata geçiriyor

Fiat, aracını kullandıkça öde iş modeliyle çalışan Akıllı Servis uygulamasını hayata geçiriyor. Egea sahipleri, Akıllı Servis uygulamasıyla kilometre bazlı sabit fiyatlandırma ve aylık ödeme yöntemiyle tam kapsamlı yetkili servis hizmeti alabilecekler.

Fiat, aracını kullandıkça öde iş modeliyle çalışan Akıllı Servis uygulamasını hayata geçiriyor.

Akıllı Servis uygulaması ile Egea sahipleri iki yıl boyunca kilometre bazlı sabit fiyatlandırma ve aylık ödeme yöntemiyle, tam kapsamlı yetkili servis hizmeti alabilecekler.

Egea sahiplerine özel olarak geliştirilen Akıllı Servis uygulamasıyla geniş bir hizmet yelpazesinde, periyodik bakımlar, ömürlü parçalar (balata, debriyaj vb.) ve tüm mekanik arızalar kapsam dahiline alınıyor.

kıllı servis uygulaması ile, Egea sahipleri, her ay kat ettikleri 100 km başına 79 TL ödeyerek, 2 yıl sabit fiyat garantisiyle öngörülebilir ve avantajlı hizmet alacaklar.

Akıllı Servis'ten yararlanmak isteyenler, Fiat Connect uygulaması üzerinden paketi satın alabilecek; aylık ödemelerini, uygulamada kayıtlı olan kredi kartı bilgileriyle gerçekleştirebilecekler.

Sistemden yararlanmak isteyen Egea sahipleri, hizmet kapsamı ile ilgili bilgilere Fiat'ın resmi web sitesinden, Fiat Müşteri ilgi merkezinden ve Fiat yetkili servislerinden ulaşabilecekler.