Fiat, 101 Bin Adetlik Satışla Otomobil Pazarında Lider

Fiat, otomobil ve hafif ticari araçlar toplam pazarında 101 bin adedin üzerine çıkarak rekor bir satış rakamına ulaştı ve ilk 6 ayın lideri oldu. Marka, otomobil pazarında yüzde 16,5, toplam pazarda ise yüzde 18,5'lik pazar payı elde etti. Egea ve Cross modelleri başarılı satış performansı sergiledi.

Fiat, otomobil ve hafif ticari araçlar toplam pazarında 101 bin adedin üzerine çıkarak rekor bir satış rakamına ulaşırken, bu sonuçla ilk 6 ayın açık ara lideri oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019'dan bu yana Türkiye'de tüketicilerin en çok tercih ettiği otomotiv markası olan Fiat, 2023'ün ilk 6 ayında da liderliğini sürdürdü.

Hem otomobil hem hafif ticari araçlar dahil toplam otomotiv pazarın "lideri" olan marka, otomobil pazarında yüzde 16,5, toplam pazarda yüzde 18,5'lik pazar payı elde etti.

Marka, 2023'ün ilk 6 ayında gerçekleştirdiği 101 bin adedi geçen rekor otomobil ve hafif ticari araç satışı ile Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Egea, lansmanından bu yana 8 yıldır ülkenin en çok tercih edilen otomobili olurken, Cross gövde tipi yaklaşık 20 bin müşteri tarafından tercih edildi ve orta SUV segmentindeki liderliğini sürdürdü.

Egea model ailesinin başarısının yanı sıra markanın minivan segmentindeki güçlü oyuncusu Fiorino istikrarlı performansını korudu, haziran ayında lansmanı gerçekleşen, yeni Doblo da yüksek talep görerek pazara hızlı bir giriş yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marka Direktörü Altan Aytaç, 2023'ün ilk 6 ayında satışları bir önceki yıla göre yüzde 63 arttırarak, 101 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşadıklarını aktardı.

Aytaç, "Egea, 2015'den beri ezber bozmayı ve 'Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Otomobili' olmayı sürdürüyor. Hafif ticari araç pazarının önde gelen modelleri Doblo ve Fiorino, başarılı performanslarını sürdürüyor. Fiat markası olarak, tasarım, donanım, konfor ve teknoloji bakımından en uygun ürünleri piyasaya sunuyor, tüketicilerin dönüşen mobilite ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla bağlantılı araçlar ile katma değerli hizmetlere yatırım yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşterilerinin konfor, sürüş ve bağlanabilirlik teknolojilerine dair beklentilerini en üst seviyede karşılama hedefiyle, ihtiyaçlarına uygun başarılı ürünler sundukları belirten Aytaç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mart ayında lansmanını yaptığımız, Fiat markasının ilk elektrikli modeli olan 500e'nin satış rakamı da kısa süre içerisinde 500 adede yaklaştı. Geçtiğimiz 4 yıldaki pazar liderliğimizin ardından, bu yılın ilk 6 ayında satışlarımız geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 63'lük artış gösterdi, pazar payımız da 1 puan daha yükseldi."

Aytaç, haziran ayında satışına başladıkları yeni Doblo'nun da başarısına dikkati çekti. Haziran ayının ilk haftasında müşterileriyle buluşturdukları ve pazara sundukları yeni Dobloların tamamının hızla satıldığını aktardı.

Ticaretin profesyonellerinin olduğu kadar, ailelerin de ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayan Doblo'nun beşinci neslinin de Türk tüketicisi tarafından sevildiğini ifade eden Aytaç, "Yeni Doblo'ya olan yüksek talebin 2023 yılı boyunca devam edeceğine ve başarılı satış performansının süreceğine inanıyorum. Fiat Professional markası, Fiorino, Ducato, Scudo ve Ulysse modellerimizin artan satış performansına ek olarak, yeni Doblo'nun da ürün gamına katılmasıyla bu yıl da büyümeyi sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Aytaç, Fiat'ın 2023 yılı ilk 5 ay trafik tescil verilerine göre 64 ilde Türkiye'nin en çok tercih ettiği marka olduğunu, bunun başarılarının ülke genelindeki yaygınlığını işaret etmesi açısından çok değerli olduğunu belirterek, bu başarının ardında iş ortakları bayilerinin büyük emeğinin bulunduğunu anlattı.