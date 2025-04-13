FGM Yapı yeni projelerinde de krediye değil güvene dayalı satış modeline devam edecek

Gayrimenkul sektöründe geliştirdiği projeler kadar satış politikasıyla da dikkat çeken FGM Yapı, bugüne kadar uyguladığı müşteri dostu finansman modeliyle sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Şirket, yeni projelerinde de aynı sistemi sürdürme kararı aldı.

FGM Yapı, banka kredilerine alternatif olarak kendi bünyesinde sunduğu esnek ödeme çözümleriyle, birçok yatırımcının ve ev sahibi olmak isteyen ailenin yanında yer aldı. Yüksek faiz oranlarının ve ekonomik belirsizliklerin hüküm sürdüğü bu dönemde, müşterilerine güven esaslı ve kolaylaştırıcı bir finansman modeli sunan şirket, yeni geliştirme aşamasında olan üç projesinde de aynı yöntemi uygulamayı hedefliyor.

Konut almak isteyenler için klasik kredi modellerine alternatif oluşturan bu sistem, hem zaman kazandırıyor hem de alıcıyı banka prosedürlerinden uzak tutuyor. FGM Yapı, bu sayede müşterilerine sadece bir ev değil, aynı zamanda finansal anlamda huzurlu ve güvenli bir süreç sunuyor.

Şirket yetkilileri, satış politikalarının arkasında yatan temel felsefenin "insan odaklılık" olduğunu belirtiyor. FGM Yapı, yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünerek hareket eden yapısıyla konut sektörüne örnek teşkil ediyor.

Ekonomik koşulların zorlu olduğu bu süreçte, böylesine sürdürülebilir ve güven veren bir yaklaşım; hem yatırımcıların hem de konut almak isteyen bireylerin ilgisini çekmeye devam ediyor.