Dialog Anlatım İletişim'de profesyonel oyunculuk eğitimi alan Güngör, aynı zamanda dublaj eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise Savaşçı isimli dizi ile yaşamıştır. Peki, Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında, nereli? Feyza Sevil Güngör hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR?

Ankara doğumlu Feyza Sevil Güngör, 30 Mayıs 1997 yılında dünyaya geldi. Güzel oyuncu, lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladı. Dialog Anlatım İletişim'de profesyonel oyunculuk eğitimi alan Güngör, aynı zamanda dublaj eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise Savaşçı isimli dizi ile yaşamıştır.

İkizler burcu olan Feyza Sevil Güngör, 1.78 cm boyunda ve 61 kilo ağırlığındadır.

FEYZA SEVİL GÜNGÖR DİZİLERİ

Aldatmak (Oylum Yenersoy, TV Dizisi 2022)

Kuruluş: Osman (Hera, TV Dizisi 2021)

Çember (Behice, TV Dizisi 2021)

Savaşçı (General Kutalmış'ın kızı Ayça, TV Dizisi 2019-2021)