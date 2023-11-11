Feyza Altun, Engin-Dilan Polat davasında hakkında konuştu: İlk duruşmada tutuksuz yargılanabilirler

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Av. Feyza Altun, sürecin başından beri dahil olan Engin ve Dilan Polat davasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Altun, çiftin iddianamede hazırlandıktan sonra ilk duruşmada tutuksuz yargılanabileceklerini söyledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Feyza Altun, haftalardır süreçlerini yakından takip ettiği Engin- Dilan Polat hakkında konuştu. Soruşturmanın genişleyeceğini söyleyen Altun, "İddianame hazırlanıp hakim karşısına çıkana kadar tutuklu kalacaklarını, ilk duruşmada da tutuksuz yargılanabileceklerini düşünüyorum" dedi.

"DİLAN POLAT İŞİN BURAYA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİ"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, 1 hafta önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haftalar önce çiftin sürecine dahil olan ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Feyza Altun, Dilan Polat'ın Instagram'da birkaç fenomene hava atmak için paylaşımlar yaptığını söyleyerek "Dilan bu işin nereye gideceğini düşünmedi. Benim için bu hikaye ürpertici bir hikaye oldu. Bence bir sürü insan için de öyle oldu. Her şey 40 gün içerisinde oldu ve herkes dönüp bir kendisine baktı. Herkes bu korkuyu yaşıyor bence" dedi.

"İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLABİLİRLER, ÖMÜR BOYU HAPİSTE KALMAYACAKLAR"

Polat ailesinin davasıyla ilgili konuşan Altun, "Bu soruşturmanın genişleyeceğini düşünüyorum çünkü iddialar ciddi. İddianame yazılıp ilk hakim önüne çıkana kadar tutuklu kalacaklarını düşünüyorum. Belki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmalarına karar verilebilir. İddianamedeki suçları görmek gerekiyor. Kara paraya öncül suç gerekir. Kara para bir suç geliridir. Suç geliri kara paradır ve parayı sisteme sokarak aklarsınız. Kara para uyuşturucu, silah kaçakçılığı, mail order, yasa dışı bahis, kalpazanlık ve benzeri işlerden gelir. Bunların hangisi var, yapmışlar mı onlara bakmak lazım. Savcılık da bunu araştıracak. Eğer yoksa vergi usul kanununa muhalefet... Oradan da ceza alırlarsa alacaklar ceza mahsup edilir. Bu insanlar ömür boyu hapiste kalmayacak. Herkes bir yerde hayatına devam edecek. Onlar da eskisi gibi hayatlarımızda olmayacaktır" ifadelerini kullandı.