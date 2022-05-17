Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Feyza Aktan hayatı ve biyografisi! - Haberler

Feyza Aktan kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Özcan Deniz ile 8 Mart 2018'de sade bir törenle evlendi. O dönem hamile olan Aktan, gelinlik yerine siyah bir elbise tercih etti. Özellikle böyle bir gün için siyah bir kıyafet tercih eden Feyza'nın beyaz yerine siyahı tercih etmesi uzun süre konuşulmuştu. Özcan Deniz'in eski eşi olan Feyza Aktan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? Feyza Aktan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FEYZA AKTAN KİMDİR?

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart 2018'de sade bir törenle evlendi. O dönem hamile olan Aktan, gelinlik yerine siyah bir elbise tercih etti. Özellikle böyle bir gün için siyah bir kıyafet tercih eden Feyza'nın beyaz yerine siyahı tercih etmesi uzun süre konuşulmuştu. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Çift, 2019 yılında evliliklerine son verdi.

Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Deniz, "Geldi mucizem, tarifi zor duygular içindeyim" sözleriyle duygularını ifade etmişti.

VELAYET DAVASI

Özcan Deniz'in, Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının dördüncü duruşması da 22 Ekim'de görüldü.

Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan'ın annesinin de aralarında olduğu 3 tanığın dinlendiği öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat süren duruşma çıkışı, Feyza Aktan'ın avukatı, "Dosya karara çıkmadı arkadaşlar, 14 Aralık'a kaldı. 14 Aralık'ta karar celsesi olacak. Tanıkların dinlenmesi bitti, inşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak" dedi.

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