Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve şu sıralar Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatı merak edildi. Peki, Feyyaz Şerifoğlu kimdir, Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında? Feyyaz Şerifoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

İlk dizi oyunculuk deneyimini TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle yaşayan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Feyyaz Şerifoğlu, daha sonra Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ile başrolü üstlendi. Peki, Feyyaz Şerifoğlu kimdir, Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında? Feyyaz Şerifoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1991'de Rize'de doğan Feyyaz Şerifoğlu, lise eğitiminin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Müzik hayatına anneannesi vesilesiyle başlayan Feyyaz Şerifoğlu, ilk ekran deneyimini 2013'te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla yaşadı. İnci Tanem şarkısını seslendiren Feyyaz Şerifoğlu, Gökhan Özoğuz, Murat Boz ve Ebru Gündeş'i döndürmeyi başardı. Yarışmanın ardından hayatı değişen Feyyaz Şerifoğlu, ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapmaya başladı. 2019'da Huawei reklamında oynayan Feyyaz Şerifoğlu, Ajda Pekkan'ın da destek olduğu Gidene isimli ilk single çalışması ile 18 Aralık 2019'da müzik piyasasına giriş yaptı.

Feyyaz Şerifoğlu, 2014'te Behzat Gerçeker öncülüğünde ENBE orkestrası ile kariyerine devam etti. Daha sonra da birçok ünlü sanatçıyla sahnede yer alan Feyyaz Şerifoğlu, ilerleyen süreçte kurumsal markaların reklam çekimlerinde yer aldı. Şerifoğlu, Vitra'nın reklam yüzü oldu. 2020'de ise ilk dizi oyunculuk deneyimini TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle yaşayan Feyyaz Şerifoğlu, dizide Can karakterine hayat verdi.

Kırmızı Oda'da Binnur Kaya, Meriç Aral, Burcu Biricik, Burak Sevinç ve Tülin Özer gibi isimlerle oynama fırsatı bulan Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ile başrolü üstlendi. Camdaki Kız dizisinde Sedat'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, 1,92 boyunda, 88 kilo ve aslan burcudur.

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