Feyyaz Duman kimdir, kaç yaşında? Oğlum Tuğrul kimdir? SHOW TV Oğlum dizisi Tuğrul gerçek adı nedir? Feyyaz Duman dizileri ve filmleri
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"Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden doğan bir hikayeye sahip olan Oğlum dizisinde Tuğrul karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Oğlum Tuğrul kimdir? SHOW TV Oğlum dizisi Tuğrul gerçek adı nedir? sorularının yanıtı bu kapsamda arama motorlarında araştırılan konular arasında yerini alıyor. Senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini ise Gökçen Usta üstlenmektedir. Oğlum dizisi Tuğrul karakteri kim, gerçek adı nedir? Tuğrul'u oynayan Feyyaz Duman kimdir?
Oğlum dizisi Tuğrul kimdir sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Birbirinden başarılı oyunculardan oluşan zengin kadrosuyla afişinin yayınlandığı günden itibaren dikkat çeken dizi, SHOW ekranlarında yayınlanmaktadır. Farklı iki kesimden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciye ulaştıracak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor. Oğlum Tuğrul kimdir? Feyyaz Duman kimdir, kaç yaşında? SHOW TV Oğlum dizisi Tuğrul gerçek adı nedir?
Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.
Tuğrul hayatının bütün merkezinde kendisi olan bencil bir adamdır. Dış görünüşüne oldukça önem verir fiziksel olarak son derece bakımlıdır ve jilet gibi giyinir. Onun için önemli biri olmak ve güçlü olmak her şeyden önemlidir bu yüzden işini ve kariyerini hayatının merkezine koyar. Bu motivasyonu sebebiyle Tuğrul, karısını görmezden gelen bir eş, çocuğunu ihmal eden bir babadır.
Oğlum dizisinde Tuğrul karakterini oynayan kişi Feyyaz Duman'dır.
Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin'de doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nde tamamladıktan sonra New York'ta oyunculuk eğitimi almıştır. New York'ta 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Feyyaz Duman Antalya Film Festivali'ne iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.
2016 yılında rol aldığı İçerde dizisi ile ilk kez televizyonda yer alan Feyyaz Duman Kadın, Baraj dizilerinde rol almıştır. Yalancılar ve Mumları dizisinde, Yakup karakterine hayat vermektedir.
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