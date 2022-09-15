Feyenoord - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Feyenoord - Sturm Graz maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Feyenoord - Sturm Graz bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Feyenoord - Sturm Graz maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Feyenoord - Sturm Graz maçı ne zaman?