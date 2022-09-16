UEFA Avrupa Ligi F grubu maçında Feyenoord - Sturm Graz karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 6-0'lık Feyenoord galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Feyenoord - Sturm Graz maç özeti! Feyenoord - Sturm Graz maç özeti izle (VİDEO)

UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi F grubu maçında Feyenoord - Sturm Graz karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 6-0'lık sonuçla Feyenoord kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Feyenoord - Sturm Graz maç özeti! Feyenoord - Sturm Graz maç özeti izle (VİDEO)

FEYENOORD - STURM GRAZ MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!