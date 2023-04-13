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Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Feyenoord - Roma maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Feyenoord - Roma maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Feyenoord - Roma takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Feyenoord - Roma maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Roma maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Feyenoord - Roma maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir?

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Feyenoord - Roma maçı saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Feyenoord - Roma takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Feyenoord - Roma maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Roma maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Feyenoord - Roma maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Detaylar...

Feyenoord - Roma maçı saat 19.45'te başlayacak.

Feyenoord - Roma maçı bu akşam saat 19.45'te oynanacak.

Feyenoord - Roma maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Feyenoord - Roma maçı Rotterdam'da, De Kuip Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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