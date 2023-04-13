Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Feyenoord - Roma maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Feyenoord - Roma bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Feyenoord - Roma maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Feyenoord - Roma maçı ne zaman?

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13-04-2023 FEYENOORD VS ROMA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Feyenoord ile Roma arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

FEYENOORD-ROMA MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FEYENOORD-ROMA MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FEYENOORD-ROMA MAÇI HANGİ GÜN?

Feyenoord-Roma Maçı, 13 Nisan Perşembe günü oynanacak.

FEYENOORD-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord-Roma Maçı, saat 19:45 başlayacak.

FEYENOORD-ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Feyenoord ve Roma, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçı, Rotterdam'da, De Kuip Stadyumu'nda oynanacak.