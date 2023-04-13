Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Feyenoord - Roma maçı şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Feyenoord - Roma bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Feyenoord - Roma maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Feyenoord - Roma maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Feyenoord - Roma karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Feyenoord - Roma maçı şifresiz mi? Feyenoord - Roma maçı hakemi kim? Feyenoord - Roma maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Feyenoord - Roma maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Feyenoord ile Roma arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Feyenoord-Roma Maçı, 13 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Feyenoord-Roma Maçı, saat 19:45 başlayacak.
Feyenoord ve Roma, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçı, Rotterdam'da, De Kuip Stadyumu'nda oynanacak.