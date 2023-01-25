Feyenoord - NEC Nijmegen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Ocak Feyenoord - NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie maçı nereden izlenir?
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Feyenoord - NEC Nijmegen maçı hangi kanalda? Feyenoord - NEC Nijmegenmaçı nerede oynanacak? Feyenoord - NEC Nijmegen maçının canlı izleme linki var mı? Feyenoord - NEC Nijmegen hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor?
Feyenoord - NEC Nijmegen maçı 25 Ocak Çarşamba 2023 tarihinde yani bugün 23:00 'da oynanacak.
Feyenoord - NEC Nijmegen maçı Bilyoner TV ekranlarında yayınlanacak.
Maç, Rotterdam'da, Feijenoord Stadyumu'nda oynanacak.