Feyenoord hangi ülkenin takımıdır? Bayer Leverkusen, hangi ligde oynuyor?

Feyenoord Rotterdam ya da kısaca Feyenoord Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yer alan futbol kulübü. Kırmızı ve beyaz renklere sahip olan kulüp şu anda Hollanda futbolunun en üst düzey ligi olan Eredivisie'de mücadele etmektedir. Bayer Leverkusen hangi ülkenin takımıdır? Bayer Leverkusen, hangi ligde oynuyor?

FEYENOORD HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

Feyenoord Rotterdam ya da kısaca Feyenoord, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yer alan futbol kulübü. Kırmızı ve beyaz renklere sahip olan kulüp şu anda Hollanda futbolunun en üst düzey ligi olan Eredivisie'de mücadele etmektedir. 1908 yılında Wilhelmina ismiyle kurulan kulüp, 1912 yılında ismini SC Feijenoord olarak değiştirmiş (Uluslararası nedenlerden dolayı, 1973 yılından bu yana Feyenoord) ve 1937 yılında da şu anki stadı Feijenoord Stadyumu'nu kullanmaya başlamıştır.

Müzesinde 16 Eredivisie kupası, 14 KNVB Beker ve 4 Johan Cruijff Schaal bulunan Feyenoord, Hollanda'nın en başarılı kulüplerinden birisidir. Kulüp ayrıca 1 Avrupa Kupası, 2 UEFA Kupası ve 1 Kıtalararası Kupa kazandı. Feyenoord, Ajax ve PSV takımlarıyla birlikte Eredivisie'de küme düşmeyen 3 kulüpten birisidir. Ayrıca bu iki kulüpten sonra Eredivisie'yi 15 kez ile en çok kazanan takımdır.

Feyenoord, büyük ulusal taraftar kitlesi ile bir halk kulübü olarak tanınmaktadır. Ajax takımı ile rekabet halindedir.

Tarihçe

Feyenoord 1998-99 Eredivisie sezonundan 18 yıl sonra 2016-17 sezonunda van Bronckhorst yönetiminde şampiyonluğa ulaştı. UEFA tarafından 2021-22 sezonunda ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde final oynama başarısı göstermiştir. Finalde AS Roma'ya karşı 1-0 yenilerek kupayı kazanamamıştır.