Feyenoord Fenerbahçe muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Sarı-lacivertliler, Hollanda futbolunun köklü temsilcilerinden Feyenoord karşısında ter dökecek. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma, Rotterdam kentinde bulunan ve atmosferiyle bilinen De Kuip Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maç, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. İşte, Feyenoord Fenerbahçe muhtemel 11'leri!

BU MAÇ ŞAMPİYONLAR LİGİ KAPSAMINDA MI?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki bu mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kapsamında oynanacak. Bu nedenle karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi değil, Şampiyonlar Ligi yolculuğunun önemli bir adımı. Grup aşamasına ulaşmak için bu eşleşmeden galip çıkmak şart.

MAÇIN HAKEM KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Karşılaşmanın hakem heyeti, İsveç Futbol Federasyonu tarafından görevlendirildi. Mücadelenin orta hakemi Glenn Nyberg olurken, yardımcı hakemlik görevlerini ise yine İsveçli olan Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstlenecek. Tecrübeli hakem üçlüsü, kritik mücadeleyi yönetecek.

BU TUR TEK MAÇ MI, İKİ AYAKLI MI OYNANIYOR?

Karşılaşma, çift ayaklı eleme usulüne göre oynanacak. Yani kazanan takım bu maçla doğrudan belirlenmeyecek. İlk maçta elde edilecek skor, İstanbul'da oynanacak olan rövanş öncesi büyük önem taşıyor. Rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos Pazartesi günü Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak.

MÜCADELE HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Feyenoord ile Fenerbahçe arasındaki bu zorlu karşılaşmaya, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunan De Kuip Stadyumu ev sahipliği yapacak. Taraftar baskısıyla meşhur olan bu stat, Avrupa futbolunun en ikonik atmosferlerinden birine sahip.

MAÇI NASIL TAKİP EDEBİLİRİZ?

Futbolseverler bu önemli mücadeleyi canlı yayınla takip edebilecekler. Feyenoord - Fenerbahçe maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak izlenebilecek. Yayıncı kuruluşlar, karşılaşmayı hem uydu üzerinden hem de dijital platformlar aracılığıyla seyircilere ulaştıracak.

S SPORT PLUS İLE MAÇI TAKİP ETME SEÇENEĞİ

S Sport Plus, hem Türksat uydusu hem de internet üzerinden erişim sağlayan dijital bir yayın platformudur. Maçı canlı izlemek isteyen kullanıcılar, S Sport Plus'ın mobil uygulaması ya da resmi web sitesi üzerinden yayın akışına ulaşabilirler.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Feyenoord'a konuk oluyor. Karşılaşma 6 Ağustos Çarşamba akşamı oynanacak ve Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacaktır.

Yeni sezonun ilk resmi maçında Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord karşısında tur için avantaj arayacak. 6 Ağustos'taki ilk maçtan alınacak skor, 12 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'daki rövanşta play-off umutlarını belirleyecek.

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ

Rotterdam'daki De Kuip Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Maç, Tuttur, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınla ekranlara gelecek. Yayın, şifreli olarak sunulacak.

RÖVANŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçın ardından 12 Ağustos'ta sahasında rövanş mücadelesine çıkacak. Hedef, play-off aşamasına kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara adım atmak olacak.

FENERBAHÇE İLK 11'İ AÇIKLANDI

Fenerbahçe ilk 11'i

FEYENOORD – FENERBAHÇE MAÇI NE MAÇI?

Bu mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun bir parçası. Bu yönüyle bakıldığında, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında yoluna devam edebilmesi için oldukça kritik bir karşılaşma. Play-off turuna kalmak isteyen sarı-lacivertliler için deplasmandan alınacak her puan değerli.