Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu öncesi Avrupa'daki ilk ciddi sınavını Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında verecek. Taraftarlar özellikle "Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

İlk karşılaşma 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 22:00'de Hollanda'nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos 2025 Salı günü, saat 20:00'de İstanbul Kadıköy Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord-Fenerbahçe maçlarının her iki ayağı da TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Yayınlar hem televizyondan hem de trtizle.com ve TRT İzle mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

FENERBAHÇE KAZANIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe, bu zorlu eşleşmeyi geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek.