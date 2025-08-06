Feyenoord Fenerbahçe maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Feyenoord Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?
Feyenoord Fenerbahçe maçı 2-1'lik Feyenoord üstünlüğüyle sona erdi.
FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
Feyenoord Fenerbahçe maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Feyenoord Fenerbahçe maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Feyenoord Fenerbahçe maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.
FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Feyenoord Fenerbahçe maçı Rotterdam'da, De Kuip Stadyumu'nda oynanacak.