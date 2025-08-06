UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak bu kritik karşılaşmanın yayın bilgisi merak konusu oldu. Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusu özellikle sosyal medya ve arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki en önemli virajlardan biri olarak görülüyor. Maçın yayın hakları konusunda net açıklama yapıldı. Feyenoord Fenerbahçe maçı, Türkiye'de S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FEYENOORD FENERBAHÇE 3. ELEME TURU MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Fenerbahçe maçı, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki en önemli virajlardan biri olarak görülüyor.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç izlemek için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından S Sport'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT ÜCRETLİ Lİ?

S?Sport Plus ücretlidir ve tamamen abonelik bazlıdır. Aylık ya da yıllık paketlerden birini seçip ödeme yapmanız gerekir. Taahhüt olmadan istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz ve zaman zaman sunulan indirim kodlarıyla maliyetinizi düşürebilirsiniz.