Son günlerde sosyal medya üzerinde dikkatleri üzerine toplayan Fevzi Kaan merakla araştırılıyor. Herkesin gönlüne taht kuran müzisyen Fevzi Kaan Türker sosyal medya kullanıcılarının tüm ilgisini üzerine topladı. Peki, Fevzi Kaan kim? Müzisyen Fevzi Kaan Türker kimdir? Fevzi Kaan instagram adresi!

Sefo adlı şarkıcının şarkılarını TikTok hesabı üzerinden org ile yeniden söyleyerek tüm dikkatleri üzerine topladı. Sefo'nun Fevzi Kaan'ın videosunu takipçileri ile paylaşması üzerine Fevzi Kaan büyük bir kitleye ulaştı. Küçük yaşında büyük yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakan müzisyen Fevzi merakla araştırılıyor. Fevzi Kaan kim? Müzisyen Fevzi Kaan Türker kimdir? Fevzi Kaan instagram adresi!

FEVZİ KAAN KİM?

Sosyal medyada rap şarkıcısı Sefo'nun "İsabella" şarkısını kendi tarzı ile videoya alan Fevzi Kaan kısa sürede büyük kitleye ulaşarak kendisini tanıttı. Fevzi Kaan Türker, 11 yaşında ve Samsunlu. Çaldığı org ve söylediği şarkılar ile milyonların beğenisini kazanan Fevzi Kaan Türker'in İnstagram'da 493 bin takipçisi bulunmaktadır. Fevzi Kaan Türker ilkokul öğrencisi, Samsun, Çarşamba'da yaşayan üç çocuklu Türker ailesinin en küçüğü.

Fevzi Kaan Türker ilkokul öğrencisi, Samsun, Çarşamba'da yaşayan üç çocuklu Türker ailesinin en küçüğü. Pandemi nedeniyle düğün ve eğlenceler yasaklanınca işsiz kalan piyanist şantör babasının eve getirdiği orgla sosyal medyada canlı yayınlar yapmaya başladı ve ünlü-ünsüz herkesin beğenisini kazandı. Bir gecede 66 bin kişilik bir izleyici kitlesine ulaşan küçük piyanist şantör babasını rol model almış. Annesinin telefonuyla gizlice canlı yayın yapıp konserler veren Fevzi, yayınına bağlanan kişilerden istek parçaları da almaya başlayınca bir gecede sosyal medya fenomenine dönüşmüş.

Neşeli ve terbiyeli tavırları, nota bilmese de içten yorumladığı şarkılarıyla şimdiden 478 bin takipçisi olan Fevzi Kaan, Instagram'ın son günlerde en çok izlenen hesaplarından biri. Sokakta insanlar onunla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Yurtdışındaki takipçilerinden mesajlar alıyor.