İş dünyasının yakından tanıdığı Fevzi Çondur, bu hafta MastrChef'e konuk oldu ve ikram edilen yemekleri yorumladı. Peki, Fevzi Çondur kimdir? Fevzi Çondur kaç yaşında, nereli mesleği ne?

Masterchef All Star, bugün Aydın'ın önde gelen isimlerinden Fevzi Çondur'u misafir etti. Peki, Fevzi Çondur kimdir? Fevzi Çondur kaç yaşında, nereli mesleği ne? İşte detaylar…

FEVZİ ÇONDUR KİMDİR?

Fevzi Çondur, Germencik doğumludur. 43 yaşındadır ve evlidir, iki çocuk babası olan Fevzi Çondur'un asıl işim, pamuk çırçır ve zeytinyağı imalatıdır. Bunun yanında tarımsal üretim de yapmaktadırlar. Bununla beraber hububat ticareti de yapmaktalar. 2005 yılından beri Aydın Ticaret Borsası'nda meclis üyeliği, meclis başkan yardımcılığı, yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Fevzi Çondur, . 2017 yılından bu yana ise Aydın Ticaret Borsası'nda yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri

Fevzi Çondur, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunudur. İyi derecede İngilizce bilmektedir.