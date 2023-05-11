Fevzi Çakır kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanalda çalışıyor? Gazeteci Fevzi Çakır'ın hayatı ve biyografisi!

Gazeteci Fevzi Çakır'ın hayatı, biyografisi ve kariyeri merak edildi. Peki, Fevzi Çakır kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi kanalda çalışıyor? Fevzi Çakır ile ilgili bilgiler haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Fevzi Çakır geliyor. Peki, Fevzi Çakır kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Fevzi Çakır'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

FEVZİ ÇAKIR KİMDİR?

Fevzi Çakır gazetecidir. Fevzi Çakır Habertürk TV Ankara temsilcisidir. Fevzi Çakır 1991 Kilis doğumludur. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Fevzi Çakır şimdilerde Habertürk TV Ankara Temsilciliğinde görev yapmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Fevzi Çakır'ın Twitter'da 6 bin takipçisi bulunmaktadır.