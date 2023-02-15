Fettah Tamince ortak yayında ne kadar bağış yaptı? Fettah Tamince depreme ne kadar yardım yaptı?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX Deniz Bayramoğlu, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi. Yayına Fettah Tamince da bağlandı. Peki, Fettah Tamince ortak yayında ne kadar bağış yaptı?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geliyor. Yayına Fettah Tamince da bağlandı. Peki, Fettah Tamince ortak yayında ne kadar bağış yaptı?

Fettah Tamince ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Fettah Tamince ortak yayındaTL bağış yaptı.

ORTAK YAYIN NEDİR?

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.