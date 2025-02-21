Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

Ünlü döner zincirine operasyon: 353 gözaltı
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FETÖ operasyonu düzenlenen dönerci hangisi? Maydonoz Döner FETÖ'nün mü?

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Antalya merkezli 31 ilde gerçekleştirilen "KISKAÇ-40" operasyonunda, FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen bir döner restoran zincirine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Peki, FETÖ operasyonu düzenlenen dönerci hangisi?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, restoran zincirinin örgüt referansı olmadan ortaklığa izin vermediği ve bu sistemi "Referans Temelli Büyüme" olarak adlandırdığı ortaya çıktı. Vatandaşlar, FETÖ operasyonu düzenlenen döner restoran zincirinin hangisi olduğunu merak ediyor.

FETÖ OPERSYONU DÜZENLENEN DÖNERCİ HANGİSİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon yapılan restoran zincirinin Maydonoz Döner olduğu ve örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği ortaya çıktı.

Operasyonda adı geçen döner restoranı zincirinin, isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesinde FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şüphelilere, bedel karşılığında resmi ortaklık verdiği ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, "Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, şubelerin örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı tespit edildi." dedi.

FETÖ operasyonu düzenlenen dönerci hangisi?

FETÖ operasyonu düzenlenen dönerci hangisi?

FETÖ operasyonu düzenlenen dönerci hangisi? Maydonoz Döner FETÖ'nün mü?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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