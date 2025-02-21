FETÖ operasyonu düzenlenen dönerci hangisi? Maydonoz Döner FETÖ'nün mü?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, restoran zincirinin örgüt referansı olmadan ortaklığa izin vermediği ve bu sistemi "Referans Temelli Büyüme" olarak adlandırdığı ortaya çıktı. Vatandaşlar, FETÖ operasyonu düzenlenen döner restoran zincirinin hangisi olduğunu merak ediyor.

FETÖ OPERSYONU DÜZENLENEN DÖNERCİ HANGİSİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon yapılan restoran zincirinin Maydonoz Döner olduğu ve örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği ortaya çıktı.

Operasyonda adı geçen döner restoranı zincirinin, isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesinde FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şüphelilere, bedel karşılığında resmi ortaklık verdiği ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, "Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, şubelerin örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı tespit edildi." dedi.