Üye Girişi
Haberler

Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? Fetih Şerif Ebu El Emin hakkında merak edilenler ve son durumu haberimizde yer alıyor. Fetih Şerif Ebu El Emin'in kim olduğu ve öldürülüp öldürülmediği konusunda bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef alarak gerçekleştirdiği saldırının ardından, bu kez Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i de hava saldırısıyla öldürdüğünü duyurdu. Bölgedeki güvenlik durumu gerginliğini sürdürürken, Ebu El Emin'in öldürülmesi, İsrail'in Hamas ve Hizbullah'a yönelik stratejik hedeflerine bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Uluslararası topluluk ise bu gelişmeleri yakından takip ederken, olayın neden olduğu tepkiler ve olası misillemelerin ne olacağı merakla bekleniyor. Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? İşte detaylar...

FETİH ŞERİF EBU EL EMİN KİMDİR?

Hamas'ın Lübnan lideriydi. İsrail bölgeye düzenlediği hava saldırısıyla Hamas'ın Lübnan'daki lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i eşi, oğlu ve kızıyla birlikte öldürdü.

Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü?

FETİH ŞERİF EBU EL EMİN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü. Hamas da yaptığı açıklamayla, El Emin'in İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında öldüğünü doğruladı.

Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Soğuk Haber Politika 3-sayfa İsrail Dünya Hamas

İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü

İsrail'den Nasrallah sonrası bir suikast daha! Hamas'ın kritik ismi öldürüldü

 2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu

18 yıl sonra bir ilk! İsrail gece yarısı görüntüdeki daireyi hedef aldı

 Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi

Pezeşkiyan'ın sözleri sonrası İran halkı soluğu sokaklarda aldı
Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı

Görüntüyü paylaşıp vatandaşları açık açık uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi? 30 Eylül Aydın Hava durumu | Aydın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Aydın'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Manisa Hava durumu | Manisa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Manisa'da hava nasıl olacak? Beşiktaş maçı ne zaman? Kayserispor- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });