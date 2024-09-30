İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef alarak gerçekleştirdiği saldırının ardından, bu kez Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i de hava saldırısıyla öldürdüğünü duyurdu. Bölgedeki güvenlik durumu gerginliğini sürdürürken, Ebu El Emin'in öldürülmesi, İsrail'in Hamas ve Hizbullah'a yönelik stratejik hedeflerine bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Uluslararası topluluk ise bu gelişmeleri yakından takip ederken, olayın neden olduğu tepkiler ve olası misillemelerin ne olacağı merakla bekleniyor. Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? İşte detaylar...

FETİH ŞERİF EBU EL EMİN KİMDİR?

Hamas'ın Lübnan lideriydi. İsrail bölgeye düzenlediği hava saldırısıyla Hamas'ın Lübnan'daki lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i eşi, oğlu ve kızıyla birlikte öldürdü.

FETİH ŞERİF EBU EL EMİN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü. Hamas da yaptığı açıklamayla, El Emin'in İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında öldüğünü doğruladı.