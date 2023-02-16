Fetih 1453, İstanbul'un Fethi'ni konu alan ve Ulubatlı Hasan'ın hayat hikâyesi çevresinde kurgulanan 2012 Türkiye yapımı tarihî drama türündeki sinema filmidir. Filmin başrollerinde İbrahim Çelikkol, Devrim Evin, Recep Aktuğ ve Dilek Serbest rol almaktadır.Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Fetih 1453 filminin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Fetih 1453 filminin konusu nedir? Fetih 1453 oyuncu kadrosu! Fetih 1453 kaç yılında, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

FETİH 1453 KONUSU NEDİR?

Sultan Mehmed, babası II. Murat'ın ölüm haberini Saruhan Sancağındayken aldı. Bu durum onu hem büyük bir keder içerisinde bırakmıştı, hem de tahtına tekrar oturmasının yolunu açmış olacaktı.

Sultan Mehmed tahta ilk çıktığında henüz 12 yaşındaydı. Uçbeyleri ile vezirleri arasındaki siyasi husumetten bunalan II. Murat, çok sevdiği oğlu Alaaddin'in ölmesinin kendisinde yarattığı derin üzüntü sebebiyle tahttan feragat ederek Mehmed'i devletin başına geçirdi. Ordu ve devlet üzerinde çok etkili biri olan Başvezir Çandarlı Halil Paşa bu durumdan hiç memnun değildi. Özellikle Sultan Mehmed'in Konstantinopolis'in mutlak suretle alınması gerektiğini söylemesinden büyük rahatsızlık duyuyordu. Halil Paşa, Mehmed'in toyluğunu fırsat bilen Haçlıların Osmanlı topraklarını işgal etmesi ihtimali üzerine Sultan Murat'ın tahta dönmesini sağladı. Mehmed de tahttan uzaklaştırılarak Saruhan Sancağı'na gönderildi.

FETİH 1453 OYUNCU KADROSU!

II. Mehmed (Devrim Evin/Ege Uslu) — Yedinci Osmanlı Devleti padişahı. Dönemin ileri gelen âlimlerinden dersler almış ve hayatını Konstantinopolis'i fethetmeye adamıştır. Baba sevgisi görmeden çocukluğunu geçirmiş, 1444 yılında 12 yaşında iken babasının tahttan feragat etmesi nedeniyle tahta geçmiştir. Fakat iki yıl sonra Çandarlı Halil Paşa tarafından tahttan uzaklaştırılmış ve II. Murat tekrar padişah olmuştur. 1451 yılında babasının ölümüyle birlikte saltanatının ikinci dönemi başlamış ve fetih hazırlıklarına hız vermiştir. Çocukluğu Ege Uslu tarafından canlandırılmıştır.

Ulubatlı Hasan (İbrahim Çelikkol) — II. Mehmed'in kılıç hocası ve arkadaşı. Mehmed'in şehzadelik günlerinden bu yana yanında olmuş ve padişah olduğunda da onunla birlikte başkent Edirne'ye gitmiştir. Fetih sırasında Konstantinopolis surlarına Osmanlı bayrağını diken kişidir.

Era (Dilek Serbest/Algun Molla) — Macar döküm ustası Urban'ın evlatlık kızı. Müslüman bir ailenin kızı olarak doğan Era'nın yaşadığı köy Doğu Roma askerlerince yağmaya uğramış, ailesi öldürülmüş ve kendisi esir pazarında satılmak üzere esir edilmiştir. Esir pazarında Urban tarafından satın alınmış ve gerçek kızı gibi büyütülmüştür. Çocukluğu Algun Molla tarafından canlandırılmıştır.

Konstantinos (Recep Aktuğ) — Doğu Roma İmparatorluğu'nun son hükümdarı. İmparatorluğun başkenti Konstantinopolis'in fethedilemeyeceğini savunmakta ve bu düşüncesini daha önce şehrin birçok kez kuşatılmasına rağmen alınamamasıyla desteklemektedir. Buna rağmen kuşatmaya karşı hazırlıklarını yapmakta ve diğer Hristiyan ülkelerinin desteğini sağlamaya çalışmaktadır.

Giovanni Giustiniani (Cengiz Coşkun) — Cenevizli general. Konstantinos'un fethe karşı Hristiyan dünyasından yardım istemesi nedeniyle Ocak 1453'te yedi yüz kişilik ordusuyla birlikte Konstantinopolis'e gelmiştir.

Çandarlı Halil Paşa (Erden Alkan) — II. Murat ve II. Mehmed dönemlerinde başvezirlik yapmış olan Osmanlı devlet adamı. II. Murat'ın tahttan çekilmesi ve Şehzade Mehmed'in tahta geçmesini devletin geleceği adına yanlış bir karar olarak görmüş ve Mehmed'in tahttan çekilmesini sağlayarak II. Murat'ın tekrar padişah olmasını sağlamıştır. II. Murat'ın ölüp Mehmed'in yeniden tahta geçmesi sonrasında da görevine devam etmiştir. II. Mehmed'in Konstantinopolis'i fethetme fikrine sıcak bakmamış, fetih girişiminin başarısız olacağını savunmuş ve Mehmed'i bu yönde fikir değiştirmesi için zorlamıştır. Halil Paşa başvezirliği döneminde ordu üzerinde etkili olmuş fakat bu durum Karaman Seferi sırasında II. Mehmed tarafından kırılmıştır.

Loukas Notaras (Naci Adıgüzel) — Doğu Roma'nın son grandükü. II. Mehmed hakkında derin endişeleri olan ve kuşatmanın başarılı olarak şehrin düşeceğini düşünen Notaras, imparatoru da bu yönde uyarmıştır. IV. Haçlı Seferi nedeniyle aynı zamanda Latin düşmanı olan grandük Papalık tarafından gelecek yardımların kabul edilmemesi gerektiğini savunmakta, eğer şehrin savunması başarılı olur ve kuşatma püskürtülürse Latin askerlerinin şehirden gitmeyeceğini ve şehri yağmalayacaklarını savunmaktadır. Bu nedenle Giovanni Giustiniani'nin şehri savunmaya gelmesine hiçbir zaman sıcak bakmamış ve "Konstantinopolis'te Latin külahı göreceğime Türk sarığı görmeyi tercih ederim" sözünü söylemiştir.

Urban (Erdoğan Aydemir) — Macar mucit ve döküm ustası. Kişisel nedenlerle döküm işlerinden çekilmiş ve başka alanlara yönelmiştir. Kuşatma öncesi Doğu Roma yönetimi tarafından top dökmesi için zorlanmış ve baskı görmüştür. Bu nedenle öfke içinde olan Urban, Ulubatlı Hasan tarafından gizlice Edirne'ye kaçırılmış ve bizzat II. Mehmed'in isteği sonucu Konstantinopolis surlarını delecek büyüklükte bir top dökmeyi kabul etmiştir. Kızı Era ile birlikte top dökümüne başlamış, başarısız denemeler sonucunda şahi topunu icat etmiştir.