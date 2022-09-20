Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan Feti Yıldız, vatandaş tarafından araştırılıyor. 27. Dönem İstanbul Milletvekili olan Feti Yıldız hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor. Peki, Feti Yıldız kimdir? Feti Yıldız kaç yaşında, nereli? Feti Yıldız mesleği ne? Feti Yıldız hayatı!

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Mhp'nin Hukuk İşlerinden sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı olan Feti Yıldız'ın kim olduğu merak konusu. Vatandaşın gündeminde olan Feti Yıldız'ın hayatı hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında sıklıkla adı aratılan isim Feti Yıldız kimdir? Feti Yıldız kaç yaşında, nereli? Feti Yıldız mesleği ne? Feti Yıldız hayatı!

FETİ YILDIZ KİMDİR?

Feti Yıldız, 1953 tarihinde doğmuştur. Siyasetçi olan Yıldız, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. 1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev yapmıştı. 2018 yılı itibarıyla MHP Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. 27. dönem İstanbul milletvekilidir. Orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.