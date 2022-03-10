"Fetullah Gülen öldü mü?" iddiası doğru mu? SON DAKİKA Fethullah Gülen'in sağlık durumu nasıl? Yayıncı kuruluş konuya dair açıklama yaptı!

"Fetullah Gülen öldü mü?" iddiası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kısa sürede binlerce tweet atılan konu hakkında yayıncı kuruluşun açıklama yaptı.

" FETHULLAH GÜLEN ÖLDÜ MÜ?" İDDİASI

FETÖ'nün ABD'deki yayıncıları Tughra Books ve Blue Dome Press'in Twitter hesaplarından Türkiye saatiyle 23.37'de terörist başı Fethullah Gülen'in öldüğü duyuruldu. Sosyal medyada gündem olan iddianın yer aldığı paylaşım kısa sürede silinirken, aynı paylaşımı yapan bir başka yayıncı ise hacklendiklerini öne sürdü. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde FETÖ elebaşı Gülen'in zehirlendiği ve durumunun kötü olduğu iddia edilmişti.

TAZİYE İLANI KISA SÜRE SONRA SİLİNDİ



Yayıncı, FETÖ terör örgütünü artık Cevdet Türkyolu'nun temsil edeceğini açıklayarak taziye mesajı yayınladı. Taziye ilanı formatındaki tweetler kısa süre sonra silindi.

Terör örgütü lideri Gülen, 1999 yılından bugüne ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bu malikanede yaşıyordu.

"HESABIMIZ HACKLENDİ"

FETÖ'nün ABD'deki bir başka yayıncısı Ant Stores sosyal medyadan paylaştığı mesajında hacklendiklerini belirtti. Paylaşımda, "Şu anda hesaplarımız yoğun saldırı altındadır. The Fountain dergisinin hesabı hacklenmiştir. Geri alma çalışmalarımız devam etmektedir. İlgili hesaplardan geçtiğimiz 1 saat içinde yapılan paylaşımlar gerçekdışıdır" ifadeleri kullanıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ GÜLEN'İN ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, son yayınlanan videosunda hasta olduğunu, çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hasta olduğunu belirtmişti. FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve durumunun ağır olduğu iddia edilmişti. Gülen'in hastaneye sevk edildiği öne sürülmüştü.

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