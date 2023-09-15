Fethiye Saklıkent Milli Parkı'nda korku dolu anlar: Düşen kaya parçaları kanyonu gezen yerli ve yabancı turistleri yaraladı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesi sınırları içerisinde yer alan dünyaca ünlü Saklıkent Milli Parkı'na dağdan düşen kaya parçaları korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Olayda yaralanan kişiler bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu'nu yerli ve yabancı turistlerin gezdiği sırada yukarıdan adeta taş yağmaya başladı. Bu sırada olayı görenlerin diğer turistleri uyarması üzerine pek çok kişi hemen siper alarak korunurken, bazı kişilerin ayaklarına yukarıdan düşen taşların isabet ettiği öğrenildi.

Olayı yaşayan bir görgü şahidi, ciddi bir tehlike atlattıklarını ve olayda can kaybı yaşanmamasının büyük bir teselli olduğunu belirterek, "İnsanlar kanyon içerisinde Şelale'ye doğru ilerlerken birden yukarıdan kaya parçaları düşmeye başladı. Benim gördüğüm kadarıyla bir kadın, biri çocuk 3 de yetişkin erkek turist yaralandı. Yaralılara kısa sürede bölgeye gelen 112 Ambulansları müdahale etti. Büyük bir kaza atlatıldı. ve durumu ağır olan kimse yok" sözleri ile yaşadıkları korku dolu anları anlattı.