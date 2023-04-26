Fethiye deprem mi oldu? Fethiye deprem şiddeti ne? Az önce Fethiye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Fethiye deprem mi oldu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Fethiye deprem şiddeti araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fethiye deprem mi oldu? Fethiye deprem şiddeti ne? Az önce Fethiye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

SON DEPREMLER LİSTESİ! Az önce Fethiye'de deprem oldu mu sorusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Fethiye'de meydana gelen depremler araştırılmaktadır. Afad ve Kandilli verilerine göre meydana son depremler araştırılmaktadır. Peki, Fethiye deprem mi oldu? Fethiye deprem şiddeti ne? Az önce Fethiye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

FETHİYE DEPREM OLDU MU, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Muğla'nın Datça ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.