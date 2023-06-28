Fethiye'deki turistik tesisler bayram tatiliyle doldu

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, ilçedeki turistik tesislerin Kurban Bayramı tatili dolayısıyla dolduğunu bildirdi. Karaman, tatilcilerin güvenliği için özel birimler kurduklarını ve misafirlerin mutlu ayrılması için çalıştıklarını belirtti.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, ilçedeki turistik tesislerin Kurban Bayramı tatili dolayısıyla dolduğunu bildirdi.

Kaymakamlık binasında protokol üyeleriyle bayramlaşan Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiye'nin tatil denilince akla gelen ilk yerlerden olduğunu söyledi.

Bayram tatiliyle esnafın yüzünün güldüğünü belirten Karaman, "Oteller ve tesislerin tamamıyla dolması mutluluk verici. Bu durumdan ötürü güvenlik birimlerimiz 24 saat önlem alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin iyi hatıralar ile buradan ayrılması için çabalıyoruz. Tüm birimlerimiz görevinin başında bulunuyor. Bunun için özel birimler kurduk." dedi.

Karaman, tek amaçlarının Fethiye'ye gelen misafirlerin kentten mutlu, huzurlu ayrılması olduğunu vurguladı.

İlçede tatilciler nedeniyle büyük bir trafik yoğunluğu oluştuğunu dile getiren Karaman, trafik ve park sorunuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Karaman, Fethiye'nin tarihi, doğal güzellikleri ve sağladığı birbirinden farklı sportif aktivitelerle ziyaretçilere dolu dolu tatil geçirme imkanı sunduğunu ifade etti.