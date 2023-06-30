Fethiye'de tur araçları denetlendi

Fethiye Kaymakamlığı Turizm Danışma Bürosu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulları ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla Ölüdeniz Ovacık mevkisinde turist taşıyan tur ve transfer aracı denetimleri gerçekleştirildi. Kurban Bayramı ve yüksek sezon nedeniyle ilçeye gelen turistlerin tatillerini kaliteli, huzurlu geçirmeleri, kaçak seyahat acenteleri ve belgesiz rehberlik faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla sık sık yapılan yol denetimlerinde çok sayıda tur ve transfer aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde tespit edilen kaçak acentelerle eksikliği bulunan acentelere cezai işlemler uygulandı. Söz konusu denetimlerin ilçe genelinde ve Seydikemer turistik güzergahlarında aralıksız devam edeceği belirtildi.