Fethiye'de Tatilciler Gündüz Sahillerde, Gece Eğlence Mekanlarında Eğleniyor

Fethiye'ye gelen yerli ve yabancı turistler gün boyu sahillerde güneşlenip bronzlaşırken, geceleri de bulundukları tatil köyleri ya da hotellerdeki animasyon ekipleri tarafından düzenlenen özel gösterilerde bol bol eğleniyorlar. Fethiye ve çevresine gelen turistler, günlerini gün ederken Fethiye'nin doğal güzelliklerinin tadını da çıkarıyorlar.

Fethiye'ye gelen yerli ve yabancı turistler gün boyu sahillerde güneşlenip bronzlaşırken, geceleri de bulundukları tatil köyleri ya da hotellerdeki animasyon ekipleri tarafından düzenlenen özel gösterilerde bol bol eğleniyorlar. Fethiye ve çevresine gelen turistler, günlerini gün ederken Fethiye'nin doğal güzelliklerinin tadını da çıkarıyorlar.

Fethiye ve çevresine gelen yerli ve yabancı turistler gündüzleri sahillerde bol bol güneşlenirken geceleri de eğlence mekanlarıyla bulundukları otellerin animasyon ekiplerinin düzenlediği gecelerde bol bol eğleniyor. Fethiye'de bu yıl da başta İngiliz olmak üzere Rus, Hollanda ve Almanya ile gurbetçi turistler yoğunluk gösterirken yerli ve yabancı turistler Ölüdeniz, Belceğiz ve Çalış Plajlarıyla diğer plajlarda gönüllerince eğlenip yazın tadını çıkarıyor. Ölüdeniz ve diğer plajlarda, su sporları yapan günübirlik tur tekneleri ile çevre gezilerine katılan yerli ve yabancı tatilciler geceleri de konakladıkları otellerin animasyon ekiplerinin gösterileriyle çılgınca eğleniyor.

Türkiye'de tatil yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden turistler gündüzleri Babadağ'a teleferikle çıkıp yamaç paraşütü ile uçuş yaptıklarını, günü birlik teknelerle mavi yolculuk gerçekleştirdiklerini belirterek "Fethiye güneş, kum ve denizinin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle adeta cennetten bir köşe. Burada tatilde olmak çok güzel. Gündüzleri plajlarda bronzlaşırken, geceleri de bulunduğumuz bu mekanlarda animasyon gösterileri ile keyifli tatil yapıyoruz" diye konuştular. - MUĞLA