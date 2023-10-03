Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan araç alevlere teslim oldu. Sürücü kazayı yaralı olarak atlatırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Fethiye'de takla atan araç alev alev yandı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan araç alevlere teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Fethiye - Antalya karayolu, Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan K., 15 ACG 754 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç ters dönerek yanmaya başladı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kazaya sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sürücü kazayı yaralı olarak atlatırken, araç alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.