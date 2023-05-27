Fethiye'de seçim nedeniyle sahiller yabancı turistlere kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması nedeniyle sahiller yabancı turistlere kaldı. Cumhurbaşkanı Seçimi, kentte yerli turist sayısının azalmasına neden oldu. İlçede bulunan plajlarda yabancı turistler, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.