Fethiye'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Laziza Zhussupova idaresindeki otomobil ile Osman Sülük'ün kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sülük hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Laziza Zhussupova idaresindeki 48 AEE 239 plakalı otomobil ile Osman Sülük'ün kullandığı plakasız motosiklet Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Sülük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Otomobil