Fethiye'de Ölüdeniz ve Baha Şıkman caddelerine sıcak asfalt karışımı dökülecek

Fethiye Belediyesi tarafından Ölüdeniz ve Baha Şıkman caddelerine sıcak asfalt karışımı aşınma tabakası dökülecek.

Fethiye Belediyesi, altyapısı tamamen tamamlanan Ölüdeniz Caddesi ve Baha Şıkman Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başlayacak. Söz konusu caddelere sıcak asfalt karışımı aşınma tabakası dökülecek. Belirli gün ve saatlerde ana arterlerde yol kapanma işlemleri yapılacak. Konuyla ilgili bilgi Fethiye Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Ölüdeniz ve Baha Şıkman caddelerinin aşınma tabakasının dökülmesiyle ilgili konu, yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili, girdilerdeki aşırı yükselme, maliyetlerin aşırı artmasından kaynaklıdır. Bunlardan kaynaklı müteahhit devam edemedi. Devam edemediği için de hukuki süreci beklemek zorunda kaldık. Sözleşmesi fesih oldu. Yeni bir ihale ile kalan kısmı yapmaya soyunduk. Ama iki kez ihale sonuçlanmadı. Dediğim gibi maliyetlerin değişken olması bizi engelledi. Son ihalemize katılım oldu. Önümüzdeki iki haftalık bir süreç içerisinde Baha Şıkman ve Ölüdeniz Caddeleri'nde aşınma tabakası yapılması, çizgilendirilmesinin yapılmasını tamamlayacağız. Çok uzun bir süreç değil, bitince çok mutlu olacaksınız."

Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran ise "Birçok şikayet aldığımız caddelerimiz. Özellikle rögar kapağı yüksekliği, yol kotu gibi uyumsuzluklar bu şekilde giderilecek. Sözleşmesini imzaladık. Belli aralıklarda yollarda kapama işlemi yaparak çalışmamızı tamamlayacağız" dedi.