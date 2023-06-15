Fethiye'de okulun işlettiği plaja mavi bayrak çekildi

Fethiye'de okulun işlettiği Büyük Samanlık Koyu'na 'mavi bayrak' çekildi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde okulun işlettiği ve lise öğrencilerinin çalışarak mesleğe hazırlandığı plaja mavi bayrak çekilirken, plaj yeni sezona açıldı.

Fethiye'nin Büyük Samanlık Koyu'nu işletme hakkı 4 yıl önce Kaymakamlıkla yapılan protokolle 20 yıllığına Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verilmişti. Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin usta öğreticiler gözetiminde çalışmaya başladığı plajda yeni düzenlemeler yapılırken bu yıl da mavi bayrak başvurusu olumlu karşılandı. Bu yıl yapılan denetlemelerin ardından onaylanan başvuru sonucu plaja mavi bayrak çekilmesi için tören düzenlendi.

Törende bir öğrenci şiir okurken Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alparslan Selçuk plajın işletilmesi konusunda geçmiş dönemde yapılan çalışmaları anlatıp mavi bayrak kriterleri hakkında bilgiler aktardı. Selçuk, "Bu plajda hem öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz hem de ilçeye gelen yerli ve yabancı misafirlere hizmet sunarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Plajın temiz, hijyenik, çevre dostu ve engelsiz bir plaj olması için mücadele ettik. Plajımızı mavi bayrakla tanıştırmıştık. Bu bizim için gurur verici. Bu yıl mavi bayrağımızın ikinci yılı. Mavi bayrak için bir yıllık süre veriliyor. Gerekli denetlemeler yapıldı. Plajda yenilenmesi gerekli düzenlemeler de gerçekleştirildi. Sürekli denetlendiği için bu sene plaja bu bayrağı yeniden alma hakkı kazandık. Kalitemizi öğrencilerimiz ve görevlilerimizle birlikte daha da yukarıya taşıyacağız. Kaymakamımızın öneri ve fikirleri ile plajımızı daha da iyi hale getirdik. Bugünden itibaren Fethiye halkını mavi bayraklı plajımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ise, "Öğrencilerimizin uygulama yaptığı Büyük Samanlık plajımızın sezon açılışı ve mavi bayrak çekme töreninde bir arada bulunuyoruz. Fethiye turizm de marka olma yolunda sağlam adımlarla ilerleyen bir ilçemizdir. Fethiye yerli ve yabancı turist için cazibe kentlerden birisidir. Turizmi dört mevsime yayma konusunda elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Tüm paydaşlarımızla turizmin sorunsuz geçebilmesine çaba gösteriyoruz. Fethiye Kaymakamlığına tahsis edilen bu güzide müessese tüm halkımıza ve misafirlerimize açıktır. Burada Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri uygulama gerçekleştirmektedirler. Halkımızın burada yemyeşil doğada muhteşem plajda oldukça güzel vakit geçirebileceğini umuyorum. Burası halk plajı olarak hem güvenli hem de kaliteli hizmet verilen, kar amacı güdülmeyen vatandaşa kolaylık sağlayan turizm sektöründeki öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim verilen bir alan ve örnek müessese olarak düşünülmüştür. Bu yıl yine güzel bir turizm sezonu beklentimiz mevcuttur" dedi.

Konuşmaların ardından Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman Büyük Samanlık koyuna verilen 'mavi bayrağı' alkışlar arasında göndere çektiği törene; Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanı Erdal Kraker, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.