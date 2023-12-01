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Fethiye'de Kruvaziyer Limanı İçin ÇED Süreci Başladı

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Fethiye'de yapılması planlanan kruvaziyer limanı için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başladı. Liman projesi, 2030 yılında 120 bin yolcu ve 100 gemiye hizmet edecek şekilde planlanmıştır.

Fethiye'de yapılması planlanan kruvaziyer limanı için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başladı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin ağırladığı kruvaziyer yolcu sayısı bu yılın 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 1 milyon 393 bini aştı. Turistik gemi seyahatlerine ilgi artarken, Türkiye'nin küresel kruvaziyer turizm pastasından aldığı payı artırmaya yönelik yatırımlar da hız kazandı.

Galataport'un ardından İstanbul'da hayata geçirilmesi öngörülen ikinci liman olacak Yenikapı Kruvaziyer Limanı için süreç devam ederken Fethiye Kruvaziyer Limanı Projesi için ÇED süreci başladı.

ÇED başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Fethiye Babataşı Mahallesi mevkisinde yapılması planlanan liman, 27 bin 588 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

Limanda, gemilerin çift taraflı yanaşmasına imkan sağlayacak şekilde 355 metre boyunda, 50 metre genişliğinde yanaşma iskelesi ve 136 metre boyunda ve 50 metre genişliğinde geri hizmet sahası yapılacak. İskeleye, 360 metre uzunluğunda ve 55 metre genişliğinde gemiler yanaşabilecek.

Nüfusunun üçte ikisi kadar yolcuya ev sahipliği yapacak

Nüfusu yaklaşık 178 bin kişi olan Fethiye'de yapılacak kruvaziyer limanının 2030'da 120 bin yolcu ve 100 gemiye hizmet edeceği öngörülüyor. 2043'e kadar her yıl 10 gemi ve 10 bin yolcu artışıyla limanın hizmet edeceği yolcu sayısının 250 bine ve buraya yanaşacak gemi sayısının da 230'a çıkması hedefleniyor.

Projenin toplam bedeli 925 milyon 658 bin 673 lira olarak belirlenirken, yatırım ve işletme maliyetinin tamamı yatırımcı firma tarafından karşılanacak.

Projeye ilişkin görüş ve önerileri almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihlerde halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı için toplantı yapılacak.

Kaynak: AA / Turizm

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